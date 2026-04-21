Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από την επούλωση οστών μέχρι τη μείωση του ανθρώπινου στρες, η επιστήμη έχει τεκμηριώσει ότι το γουργούρισμα της γάτας δεν είναι απλώς δείγμα ευχαρίστησης, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός βιολογικής ανάπλασης.
Για τους περισσότερους κηδεμόνες, το γουργουρητό είναι ο ήχος της απόλυτης χαλάρωσης. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη χαμηλή, ρυθμική δόνηση κρύβεται ένα από τα πιο συναρπαστικά «εργαλεία» της φύσης. Διεθνείς έρευνες στον τομέα της βιοακουστικής δείχνουν ότι η γάτα διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα θεραπείας που ωφελεί τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους γύρω της.
Οι γάτες γουργουρίζουν σε ένα σταθερό εύρος συχνοτήτων, μεταξύ 25 και 150 Hertz. Στην ιατρική, αυτές οι συχνότητες είναι γνωστές για τη θεραπευτική τους ικανότητα. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η έκθεση σε παρόμοιες δονήσεις βελτιώνει την οστική πυκνότητα και προάγει την επούλωση των τενόντων.
Αυτό εξηγεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια των κτηνιάτρων: γιατί οι γάτες αναρρώνουν από τραυματισμούς και χειρουργικές επεμβάσεις πολύ πιο γρήγορα από τους σκύλους. Το γουργουρητό λειτουργεί ως μια μορφή «φυσικοθεραπείας χαμηλής ενέργειας», επιτρέποντας στη γάτα να διατηρεί τους μύες και τα οστά της σε καλή κατάσταση, ακόμη και όταν κοιμάται για 16 ώρες την ημέρα.
Τα οφέλη, όμως, ξεπερνούν τα όρια του είδους. Μια εκτενής μελέτη που διήρκεσε 10 χρόνια στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες γάτας έχουν 40% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή. Η εξήγηση είναι χημική: η συχνότητα του γουργουρητού μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα μας, ρίχνοντας την αρτηριακή πίεση και επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό.
«Το γουργουρητό λειτουργεί ως ένα φυσικό αγχολυτικό. Διεγείρει τους υποδοχείς του δέρματός μας και στέλνει σήματα ηρεμίας απευθείας στον εγκέφαλο», αναφέρουν ειδικοί της συμπεριφοράς ζώων.
Μια κοινή παρανόηση είναι ότι το γουργουρητό σημαίνει πάντα ευτυχία. Στην πραγματικότητα, οι γάτες γουργουρίζουν και όταν είναι τραυματισμένες ή φοβισμένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δόνηση λειτουργεί ως μηχανισμός αυτο-ίασης και διαχείρισης πόνου. Είναι ο τρόπος τους να κρατούν το σώμα τους ενωμένο και το πνεύμα τους ήρεμο κάτω από πίεση.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.