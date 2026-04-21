ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:32
21.04.2026 11:16

Πώς το γουργούρισμα της γάτας θεραπεύει τους ανθρώπους (και τις ίδιες)

Από την επούλωση οστών μέχρι τη μείωση του ανθρώπινου στρες, η επιστήμη έχει τεκμηριώσει ότι το γουργούρισμα της γάτας δεν είναι απλώς δείγμα ευχαρίστησης, αλλά ένας εξελιγμένος μηχανισμός βιολογικής ανάπλασης.

Για τους περισσότερους κηδεμόνες, το γουργουρητό είναι ο ήχος της απόλυτης χαλάρωσης. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη χαμηλή, ρυθμική δόνηση κρύβεται ένα από τα πιο συναρπαστικά «εργαλεία» της φύσης. Διεθνείς έρευνες στον τομέα της βιοακουστικής δείχνουν ότι η γάτα διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα θεραπείας που ωφελεί τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους γύρω της.

Μια δόνηση που «χτίζει» σώμα

Οι γάτες γουργουρίζουν σε ένα σταθερό εύρος συχνοτήτων, μεταξύ 25 και 150 Hertz. Στην ιατρική, αυτές οι συχνότητες είναι γνωστές για τη θεραπευτική τους ικανότητα. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η έκθεση σε παρόμοιες δονήσεις βελτιώνει την οστική πυκνότητα και προάγει την επούλωση των τενόντων.

Αυτό εξηγεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια των κτηνιάτρων: γιατί οι γάτες αναρρώνουν από τραυματισμούς και χειρουργικές επεμβάσεις πολύ πιο γρήγορα από τους σκύλους. Το γουργουρητό λειτουργεί ως μια μορφή «φυσικοθεραπείας χαμηλής ενέργειας», επιτρέποντας στη γάτα να διατηρεί τους μύες και τα οστά της σε καλή κατάσταση, ακόμη και όταν κοιμάται για 16 ώρες την ημέρα.

Το «αντίδοτο» στο ανθρώπινο άγχος

Τα οφέλη, όμως, ξεπερνούν τα όρια του είδους. Μια εκτενής μελέτη που διήρκεσε 10 χρόνια στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες γάτας έχουν 40% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή. Η εξήγηση είναι χημική: η συχνότητα του γουργουρητού μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα μας, ρίχνοντας την αρτηριακή πίεση και επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό.

«Το γουργουρητό λειτουργεί ως ένα φυσικό αγχολυτικό. Διεγείρει τους υποδοχείς του δέρματός μας και στέλνει σήματα ηρεμίας απευθείας στον εγκέφαλο», αναφέρουν ειδικοί της συμπεριφοράς ζώων.

Οι γάτες δεν γουργουρίζουν μόνο όταν χαίρονται

Μια κοινή παρανόηση είναι ότι το γουργουρητό σημαίνει πάντα ευτυχία. Στην πραγματικότητα, οι γάτες γουργουρίζουν και όταν είναι τραυματισμένες ή φοβισμένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δόνηση λειτουργεί ως μηχανισμός αυτο-ίασης και διαχείρισης πόνου. Είναι ο τρόπος τους να κρατούν το σώμα τους ενωμένο και το πνεύμα τους ήρεμο κάτω από πίεση.

Με μια ματιά: Τα 4 κύρια οφέλη

  • Επούλωση: Ταχύτερη ανάπλαση οστών και ιστών.
  • Καρδιά: Σημαντική μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα στον άνθρωπο.
  • Αναπνοή: Βοήθεια στη μείωση της δύσπνοιας (τόσο στη γάτα όσο και στον άνθρωπο).
  • Ψυχολογία: Άμεση μείωση του στρες και της έντασης μέσω της απελευθέρωσης ενδορφινών.

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην μείνει τίποτα στην σκιά

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

Στο «σφυρί» το διαμέρισμα όπου «γεννήθηκε» το ChatGpt – Πωλείται για 1,5 εκατ. δολάρια (Photos)

ΙΣΑ: «Το Claw back παραμένει υψηλό και μη διαχειρίσιμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων»

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

