Apollo «εναντίον» Artemis: Πόσο άλλαξε η εικόνα της Γης μέσα σε 58 χρόνια

Όταν το πλήρωμα του Apollo 8 κατέγραψε το 1968 τη διάσημη φωτογραφία «Earthrise», λίγοι μπορούσαν να φανταστούν τον αντίκτυπό της. Αστροναύτες του προγράμματος Artemis επιχείρησαν δεκαετίες αργότερα να αναδημιουργήσουν το ίδιο οπτικό στιγμιότυπο, φέρνοντας στο «φως» τις μεταβολές του εύθραυστου «μπλε πλανήτη» μας.

Ο Frank Borman, κυβερνήτης του Apollo 8, μιλώντας στο BBC το 2018, είχε περιγράψει την εμπειρία της θέασης της μακρινής πλευράς της Σελήνης το 1968 ως βαθιά εντυπωσιακή, τονίζοντας πως «Η σεληνιακή επιφάνεια ήταν τρομερά κακοποιημένη από κρατήρες μετεωριτών και ηφαιστειακά κατάλοιπα», ενώ σημείωνε ότι «ήταν είτε γκρι, είτε μαύρη είτε λευκή, δεν υπήρχε απολύτως κανένα χρώμα και ήταν απίστευτα διαλυμένη».

Καθώς το διαστημόπλοιο ολοκλήρωνε την τροχιά του γύρω από τη Σελήνη, εμφανίστηκε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι «Κοιτάξαμε ψηλά και εκεί ήταν η Γη στο βάθος, να ανατέλλει πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια, και ο Bill Anders τράβηξε τη φωτογραφία που έγινε πιθανότατα μία από τις πιο σημαντικές εικόνες που έχουν τραβήξει ποτέ άνθρωποι».

«Η Γη ήταν το μοναδικό πράγμα σε ολόκληρο το Σύμπαν που είχε χρώμα, ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είμαστε πολύ, πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη», είχε προσθέσει ο ίδιος.

Όπως σημειώνει το BBC, η εικόνα «Earthrise» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά φωτογραφικά ντοκουμέντα στην ιστορία. 58 χρόνια μετά, αστροναύτες της NASA κατέγραψαν μια νέα εκδοχή, την «Earthset», όπου η Γη φαίνεται να δύει πίσω από το σεληνιακό τοπίο.

Κατά τη διέλευση του πληρώματος του Artemis II από τη Σελήνη, αποτυπώθηκε η νέα εικόνα του πλανήτη από το διάστημα. Η NASA επισημαίνει ότι «η φωτισμένη από τον ήλιο πλευρά της Γης δείχνει λευκά σύννεφα και μπλε νερά πάνω από την περιοχή της Ωκεανίας, ενώ οι σκοτεινές περιοχές βρίσκονται στη νυχτερινή φάση. Η εικόνα αποτυπώνει επίσης με εντυπωσιακή λεπτομέρεια την επιφάνεια της Σελήνης και τους κρατήρες της».

Κλιματική επιβάρυνση και ορατές αλλαγές από το διάστημα

Σε αντίθεση με το 1968, σήμερα χιλιάδες δορυφόροι συλλέγουν καθημερινά δεδομένα για τη Γη, παρακολουθώντας ωκεανούς, ξηρά και πάγους, σε όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από τα μικροκύματα έως την υπεριώδη ακτινοβολία, και όχι μόνο σε ό,τι είναι ορατό με γυμνό μάτι.

Από την εποχή της πρώτης φωτογραφίας, η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει σημαντικά. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 33%, ενώ η μέση θερμοκρασία έχει ανέβει πάνω από 1°C, σύμφωνα με τον Richard Allan από το Πανεπιστήμιο του Reading που μίλησε σχετικά στο BBC.

Όπως επισημαίνει, «ο πλανήτης έχει μεταμορφωθεί, καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάζουν την υφή της γης όπως φαίνεται από το διάστημα. Οι πόλεις επεκτείνονται, δάση αποψιλώνονται και αντικαθίστανται από αγροτικές εκτάσεις».

Αν και οι δύο εικόνες αφορούν διαφορετικές περιοχές, ο Benjamin Wallis από το Πανεπιστήμιο του Leeds τονίζει ότι κοινό στοιχείο παραμένουν η Ανταρκτική και ο Νότιος Ωκεανός. Όπως σημειώνει, «Η Ανταρκτική Χερσόνησος είναι μία από τις ταχύτερα θερμαινόμενες περιοχές της Γης και περίπου 28.000 χιλιόμετρα παγοκρηπίδων έχουν καταρρεύσει μεταξύ της αρχικής εικόνας και της πιο πρόσφατης».

Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τέτοιες μεταβολές στους πολικούς πάγους δεν έχουν προηγούμενο εδώ και 10.000 χρόνια, ενώ αντίστοιχες επιπτώσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της κρυόσφαιρας.

Η Petra Heil από τη Βρετανική Ανταρκτική Αποστολή αναφέρει πως «έχουμε πραγματικά δει δραματικές αλλαγές», εξηγώντας ότι «έχουμε πλέον δει και στα δύο ημισφαίρια μια σημαντική μείωση της εποχικής θαλάσσιας παγοκάλυψης, ενώ στη Βόρεια Αμερική, την Ευρασία και την Ασία παρατηρούμε πολύ πιο αργή εποχική χιονοκάλυψη, καθώς και ταχύτερη τήξη».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι «πιστεύω είμαστε αρκετά βέβαιοι, τόσο με βάση τις παρατηρήσεις, όσο και τα αριθμητικά μοντέλα, ότι περίπου το 90–95% της αλλαγής οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες».

