Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης (photos)

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Αυτή την ώρα τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.
Από νωρίς στο Κομητήριο του Παπάγου συντετριμμένες βρίσκονται η σύζυγος του Γιώργου Σουφλιά, Μαριάννα και οι δύο κόρες του Όλγα και Ιωάννα.
Η σορός του Γιώργου Σουφλιά έφτασε στο κοιμητήριο Παπάγου καλυμμένη με την ελληνική σημαία.
Παρών στην κηδεία είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επίσης στο Κοιμητήριο Παπάγου βρίσκονται μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, ο Κώστας Σκρέκας και πολλοί άλλοι. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί ο Φίλιππος Σαχινίδης.
Στεφάνια από πολιτικούς για τον Γιώργο Σουφλιά:
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