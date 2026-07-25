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25.07.2026 12:58

Ινδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές διαδηλώσεις – Νίκησε το «Κόμμα των Κατσαρίδων»

25.07.2026 12:58
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Ο Νταρμάντρα Πραντάν, υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία, δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της ινδικής νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνσή του από το πόστο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω του Χ αφού η ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί και λίγες ώρες πριν η ηγεσία τους συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι.

Η ανάρτησή του προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Νέου Δελχί.

Εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, που είχε ηγετικό ρόλο στο κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε μετά από ένα ακόμη σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις, δήλωσε ότι, αν ο υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε, είναι «καλό», αλλά δεν υπάρχει ακόμη κυβερνητική ανακοίνωση.

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