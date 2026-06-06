Ινδία: Το «Κόμμα των Κατσαρίδων» ηγείται διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης Μόντι

Ο ιδρυτής του νεοσύστατου «Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party), ενός κινήματος που έχει γνωρίσει εντυπωσιακή απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε σήμερα στο Νέο Δελχί προκειμένου να ηγηθεί διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και κάτοικος ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, δήλωσε ότι συγγενείς και φίλοι του εξέφρασαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο σύλληψής του μετά την επιστροφή του στην Ινδία.

Από προσβολή σε πολιτικό κίνημα

Το Cockroach Janta Party δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες ως απάντηση σε δηλώσεις του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «κατσαρίδες» και «παράσιτα» νέους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο ίδιος επιχείρησε να ανασκευάσει, υποστηρίζοντας ότι αναφερόταν σε άτομα που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία.

Το κίνημα υιοθέτησε συμβολικά την εικόνα της κατσαρίδας, παρουσιάζοντάς την ως σύμβολο ανθεκτικότητας, επιμονής και αντίστασης απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Διαμαρτυρίες για το σκάνδαλο των εξετάσεων

Ο Ντίπκε είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την επιστροφή του στην Ινδία, καλώντας τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στο Νέο Δελχί και να ζητήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν.

Ο υπουργός βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τις καταγγελίες για διαρροή θεμάτων στις εξετάσεις εισαγωγής στις ιατρικές σχολές. Οι εξετάσεις της 3ης Μαΐου ακυρώθηκαν και επαναπρογραμματίστηκαν, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατομμύρια υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Στην περιοχή γύρω από το ιστορικό παρατηρητήριο Τζαντάρ Μαντάρ, στο κέντρο του Νέου Δελχί, αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αρκετοί δρόμοι αποκλείστηκαν προληπτικά ενόψει των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας.

Σύγκρουση με την κυβέρνηση Μόντι

Η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ήδη μπλοκάρει τον λογαριασμό του κινήματος στην πλατφόρμα X, με το Cockroach Janta Party να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την άρση του αποκλεισμού.

Παράλληλα, ο υπουργός Κίρεν Ριτζίτζου κατηγόρησε το κίνημα ότι επιδιώκει να αντλήσει υποστήριξη από το Πακιστάν και από δυνάμεις που, όπως είπε, δρουν κατά των συμφερόντων της Ινδίας.

Το ακρωνύμιο του Cockroach Janta Party (CJP) παραπέμπει ευθέως στο κυβερνών Bharatiya Janata Party (BJP), το κόμμα του Μόντι που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Η δυσαρέσκεια των νέων στο προσκήνιο

Από τα μέσα Μαΐου, όταν εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κίνημα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, εξελισσόμενο σε μία από τις μεγαλύτερες εκφράσεις δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση Μόντι.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη δημοτικότητά του συνδέεται με την υψηλή ανεργία των νέων, την ακρίβεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικονομία.

Στην Ινδία ζουν περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυβέρνηση, καθώς η ανεργία των νέων στα αστικά κέντρα πλησίαζε το 14% τον Απρίλιο.

«Πρόκειται για ένα ειρηνικό κίνημα των νέων της χώρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Cockroach Janta Party, Ασουτός Ράνκα, τονίζοντας ότι ο Αμπιτζίτ Ντίπκε είναι έτοιμος να δώσει μια μακρά πολιτική μάχη.

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