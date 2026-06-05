Αιματηρή επίθεση σε εταιρεία στην Ινδία: Νεκρή 29χρονη από τα χέρια πρώην συντρόφου της (Video – σκληρές εικόνες)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 4/6, σε γραφεία ιδιωτικής εταιρείας στη Μοχάλι της Ινδίας, όπου μια 29χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από συνάδελφό της και πρώην σύντροφό της.

Όπως αναφέρει το thehindu, ο δράστης, Harvinder Mann, διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με το θύμα, Dimple. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από λίγους μήνες, ενώ οι προσπάθειες του άνδρα να αποκαταστήσει τη σχέση τους δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς η γυναίκα είχε αρνηθεί να επανασυνδεθούν.

Colleague stabs woman employee to death at Mohali logistics firmhttps://t.co/GJ1Fulrpzs — The Indian Express (@IndianExpress) June 5, 2026

Η επίθεση κατεγράφη από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου όπου εργάζονταν και οι δύο. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η αλλαγή βάρδιας, με αποτέλεσμα στον όροφο να βρίσκονται μόλις δύο ή τρία άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν συνάδελφοι επιχείρησαν να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα, ο Mann τούς απείλησε ότι θα τους μαχαιρώσει.

Αμέσως μετά προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το ίδιο μαχαίρι, χωρίς όμως να το καταφέρει. Τόσο ο ίδιος, όσο και η 29χρονη, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο Mann νοσηλεύεται και αναρρώνει από τα τραύματά του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία.

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