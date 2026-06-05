«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου» – Επιμένει ο Ράμα στο τουριστικό project και βλέπει… δάκτυλο του Ιράν στις διαδηλώσεις

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα απέρριψε τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες κατά ενός σχεδιαζόμενου πολυτελούς θέρετρου ως μια πολιτικά φορτισμένη εκστρατεία που τροφοδοτείται από επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι το έργο δεν αποτελεί κίνδυνο για τα φλαμίνγκο και άλλα άγρια ​​ζώα.

Οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες για να διαμαρτυρηθούν για τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να αναπτύξει ένα πολυτελές θέρετρο στο παρθένο νησί Σαζάν της Αλβανίας και στην ακτογραμμή Ζβέρνετ κοντά στην Αυλώνα. Το κίνημα έχει χαρακτηριστεί ως «επανάσταση των φλαμίνγκο» από την κοινωνία των πολιτών και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα ροζ πουλιά.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ράμα υπερασπίστηκε το σχεδιαζόμενο θέρετρο του Κούσνερ, λέγοντας ότι η πολιτική του για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Αλβανίας ήταν η σωστή. Απέρριψε τη διεθνή κριτική, ισχυριζόμενος ότι οι διαμαρτυρίες δεν ήταν τόσο εκτεταμένες όσο είχαν αναφερθεί.

«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα έδιναν δεκάρα για το τι συμβαίνει στην Αλβανία», δήλωσε ο Ράμα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Ισχυρίστηκε ότι οι «επικριτές του Τραμπ» βοήθησαν στην ενίσχυση των διαμαρτυριών, λέγοντας ότι «το ιρανικό καθεστώς, που εμπλέκεται εδώ και καιρό σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της χώρας μας, αποτελεί μέρος της προσπάθειας διάδοσης του αφηγήματος ότι το έργο στοχεύει να φέρει Παλαιστίνιους από τη Γάζα στην Αλβανία».

Ο Ράμα δήλωσε ότι «κυκλοφορούν ψεύτικα βίντεο με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, που ισχυρίζονται ότι οι Αλβανοί φωνάζουν «Ισραήλ, πήγαινε σπίτι σου»». «Όλα αυτά είναι ψευδή», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας ότι «ο στόχος δεν είναι να βλάψουμε τη φύση», αλλά να «δημιουργήσουμε» μια «μοναδική» ευκαιρία για τους Αλβανούς που θα τονώσει την οικονομία.

Το σχεδιαζόμενο πολυτελές θέρετρο — το οποίο υποστηρίζεται από Καταριανούς και ντόπιους επενδυτές και θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων και βίλες — βρίσκεται μέσα σε ένα κάποτε προστατευόμενο φυσικό οικοσύστημα που φιλοξενεί φλαμίνγκο, περισσότερα από 200 είδη αποδημητικών πτηνών, μεσογειακές φώκιες και θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν. Οι περιβαλλοντικές ομάδες προειδοποιούν ότι τα ενδιαιτήματα αυτών των ειδών θα υποστούν ζημιές από το έργο.

Οι αμφιλεγόμενες αλλαγές που έγιναν στον νόμο της Αλβανίας για τις προστατευόμενες περιοχές το 2024 άνοιξαν το δρόμο για τουριστικές αναπτύξεις σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη σε έναν τομέα που έχει ήδη τριπλασιαστεί σε μέγεθος την τελευταία δεκαετία. Το εν λόγω θέρετρο δεν υποβλήθηκε σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Οι ξένοι είναι η πρώτη προτεραιότητα… επειδή οι ξένοι φέρνουν χρήματα στη χώρα για τους Αλβανούς», δήλωσε ο Ράμα, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η χώρα τριπλασίασε το ΑΕΠ της από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός το 2013.

Ο Ράμα είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Κούσνερ από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες.

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