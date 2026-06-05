Ο Μακρόν καταδικάζει τις «απαράδεκτες» παραλείψεις της Δικαιοσύνης για τον ύποπτο για τη δολοφονία 11χρονου κοριτσιού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε την Παρασκευή τα «απαράδεκτα» κενά στο δικαστικό σύστημα σχετικά με τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο βασικός ύποπτος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ένα κορίτσι, το οποίο κατονομάζεται από το γαλλικό Τύπο μόνο ως Λιάνα, εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου κοντά στην πόλη Φλεράνς στα νοτιοδυτικά της χώρας, αφού εθεάθη τελευταία φορά να μπαίνει στο αυτοκίνητο ενός άνδρα.

Μετά από μέρες έρευνας στην ύπαιθρο, οι ερευνητές βρήκαν το πτώμα ενός παιδιού που φορούσε τα ίδια ρούχα με αυτήν σε ένα εγκαταλελειμμένο σιλό την Πέμπτη. Η επίσημη αναγνώριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένας 41χρονος πατέρας δύο παιδιών, του οποίου η κόρη ήταν συμμαθήτρια της Λιάνα, συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος.

Αποδείχθηκε ότι είχε κατηγορηθεί επίσημα δύο φορές στο παρελθόν για βιασμό ενός παιδιού, αλλά οι έρευνες είτε είχαν διακοπεί είτε είχαν σταματήσει.

«Είναι σαφές ότι υπήρξε δυσλειτουργία», δήλωσε ο Μακρόν στο Μαυροβούνιο, όπου συμμετείχε σε ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής. «Είναι απαράδεκτο».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προϋπολογισμού σε έκτακτη συνεδρίαση ότι ήταν «ιδιαίτερα σοκαρισμένος» από την υπόθεση και ζήτησε να του υποβληθούν τα αρχικά ευρήματα μιας διοικητικής έρευνας εντός δύο εβδομάδων, ανέφερε το γραφείο του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, σύμφωνα με την ομάδα του, επρόκειτο να καλέσει όλους τους εισαγγελείς στο Παρίσι τη Δευτέρα το πρωί.

Στο Πουικασκιέ, το χωριό όπου βρέθηκε το πτώμα, ο δήμαρχος Λουί Τουρσί δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το χωριό ήταν σοκαρισμένο.

«Είναι τρομερό. Η κοινότητα είναι σοκαρισμένη και εγώ επίσης», είπε.

Ευρύτερο πρόβλημα

Τον Δεκέμβριο του 2017, μια μητέρα ανέφερε ότι η 17χρονη κόρη της είχε σχέση με τον άνδρα. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2018, αφού το κορίτσι δήλωσε ότι είχε συναινέσει.

Τον Ιανουάριο του 2022, μια καταγγελία τον κατηγόρησε ότι βίασε ένα παιδί μικρότερο των 15 ετών το 2020 στο σπίτι του. Η υπόθεση απορρίφθηκε το 2024 λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Σε μια τρίτη υπόθεση, στις 22 Αυγούστου 2025, η μητέρα ενός κοριτσιού που γεννήθηκε το 2014 τον κατηγόρησε ότι βίασε το παιδί της μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι του.

Ωστόσο, η αστυνομία δεν τον είχε ακόμη ανακρίνει όταν η 11χρονη Λιάνα εξαφανίστηκε εννέα μήνες αργότερα.

Ο δήμαρχος της Φλεράνς, Γκρέγκορι Μπομπάτο, δήλωσε την Πέμπτη ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που διεξάγονται οι έρευνες.

«Πρέπει πάντα να περιμένουμε να προσκομιστούν πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία πριν κάνουμε επιτέλους κάτι για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας;»

Ο Ντενίς Ροθ-Φισέ, της ανεξάρτητης επιτροπής για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που ονομάζεται CIVIISE, δήλωσε στο AFP ότι η υπόθεση ήταν ενδεικτική ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος.

Οι έρευνες σταματούν για σχεδόν τρεις από τις τέσσερις καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, είπε.

Μόνο το 7% των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση ανηλίκου και το 3% αυτών για βιασμό παιδιού, καταλήγουν σε καταδίκη, σύμφωνα με την CIVIISE.

«Ελέγξτε τον υπολογιστή αυτού του άνδρα»

Οι υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους.

Ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός, ζήτησε την Πέμπτη να διεξαχθούν έρευνες για την καλύτερη προστασία των παιδιών.

Μετά την κατάθεση ενός παιδιού, «γιατί δεν τίθεται αμέσως σε επιφυλακή ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός;» ρώτησε.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις και θα είναι υποψήφιος εάν η Μαρίν Λεπέν αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις εκλογές, δήλωσε ότι το έγκλημα «θα μπορούσε, θα έπρεπε, να είχε αποφευχθεί».

Η Αν Σεσίλ Μελφέρ, της ακτιβιστικής ομάδας Women’s Foundation, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το δικαστικό σύστημα αποτυγχάνει στην προστασία των παιδιών, ακόμη και όταν ένα παιδί ήταν αρκετά γενναίο για να μιλήσει.

«Το σύστημα δεν λειτουργεί», είπε.

Η Μισέλ Κροφ, της ένωσης Union for Childhood, ήταν επίσης αγανακτισμένη.

«Πήγε κανείς να ελέγξει τον υπολογιστή αυτού του άνδρα; Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται;» ρώτησε.

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