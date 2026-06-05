«Τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις: Τον Θεό, το σεξ και την ΕΕ», λέει ο Ράμα

Ο Έντι Ράμα, πρωθυπουργός της Αλβανίας, προέτρεψε την ΕΕ να είναι πιο τολμηρή και να προχωρήσει με τη διεύρυνση πριν οι υποψήφιες χώρες κινδυνεύσουν να απομακρυνθούν από το μπλοκ.

Μιλώντας πριν από μια συνάντηση στο Μαυροβούνιο την Παρασκευή μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και των ομολόγων τους από τα Δυτικά Βαλκάνια, ο Ράμα εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αργό ρυθμό της διαδικασίας ένταξης.

«Όταν έπεσε το τείχος [του Βερολίνου], [ο Χέλμουτ Κολ] δεν είπε στους Ανατολικογερμανούς: “Τώρα έχετε 35 κεφάλαια να περάσετε πριν είμαστε μαζί“», δήλωσε ο Ράμα.

Η Αλβανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2009 και είναι υποψήφια χώρα από το 2014, αλλά ξεκίνησε επίσημες ενταξιακές συνομιλίες μόλις το 2022.

Την Πέμπτη, ένα γαλλο-γερμανικό έγγραφο περιέγραψε τρόπους για να διατηρηθούν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πιο στενά εμπλεκόμενες στην ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξη.

Ο Ράμα χαιρέτισε το έγγραφο, λέγοντας ότι βοήθησε στην προώθηση των συνομιλιών, αλλά κάλεσε τον Φρίντριχ Μερτς, τον Γερμανό καγκελάριο, και τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, να «μοιάσουν περισσότερο με τον Κολ και τον Μιτεράν» – δύο από τους αντίστοιχους προκατόχους τους.

Προειδοποίησε επίσης ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να συμπεριφερθεί σαν αδιάφορος γονέας.

«Δεν λες στα παιδιά, “Μείνε με τους γείτονες μέχρι να είσαι έτοιμος να έρθεις να φας μαζί μας”», είπε ο Ράμα.

«Γιατί τότε ένα από τα παιδιά γνωρίζει ρωσικές συμμορίες στη γειτονιά. Σε ένα άλλο παιδί αρχίζουν να του αρέσουν οι κινεζικές κούκλες», αστειεύτηκε. «Όχι, κρατάς όλα τα παιδιά μαζί».

Ο Ράμα έχει πρόσφατα βρεθεί αντιμέτωπος στη χώρα του με σφοδρές διαμαρτυρίες για ένα αναπτυξιακό έργο που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή.

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα την αντιπαράθεση, αλλά σημείωσε ότι τα Τίρανα «αναμένεται να ευθυγραμμίσουν πλήρως την περιβαλλοντική τους νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως και σε άλλους τομείς».

Ενώ το Μαυροβούνιο επιδιώκει να ολοκληρώσει σύντομα τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, ο Ράμα ήταν ανοιχτός στο να ενταχθεί στο μπλοκ με λιγότερο ευνοϊκούς όρους για να επιταχύνει τη διαδικασία.

Η Αλβανία είχε θέσει ως στόχο το 2030 ως έτος πιθανής ένταξης, αλλά την Παρασκευή, ο Ράμα απέρριψε τις εικασίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: τον Θεό, το σεξ και την ΕΕ», είπε.

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