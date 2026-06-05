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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

05.06.2026 06:49

Αρπάζουν γη της ελληνικής μειονότητας

05.06.2026 06:49
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Πίσω από την επένδυση – μαμούθ του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία κρύβεται μια πολύ παλαιότερη και πιο ευαίσθητη ιστορία.

Οι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον ή τον μαζικό τουρισμό. Στον πυρήνα τους βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι εκτάσεις που διεκδικούνται ή κατέχονται επί γενιές από μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας περνούν σταδιακά στον έλεγχο του κράτους ή επενδυτικών σχημάτων χωρίς να έχουν επιλυθεί οριστικά τα ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Το πρόβλημα δεν ξεκινά με τον Κούσνερ ούτε με τον Ράμα. Η διαμάχη για τις περιουσίες της ελληνικής μειονότητας αποτελεί μία από τις πιο επίμονες εκκρεμότητες των ελληνοαλβανικών σχέσεων μετά την πτώση του κομμουνισμού. Πολλές οικογένειες υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως τα δικαιώματά τους και ότι κάθε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη μετατρέπει τη γη τους από περιουσία σε αντικείμενο διεκδίκησης. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη επένδυση προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις. Όσο αυξάνεται η αξία της παραθαλάσσιας γης, τόσο αυξάνονται και οι υποψίες ότι οι πραγματικοί χαμένοι θα είναι οι παλαιοί ιδιοκτήτες.

Οι εκπρόσωποι της μειονότητας δεν βλέπουν μόνο ένα τουριστικό project. Βλέπουν μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε οριστική απώλεια γης, επιρροής και ιστορικής παρουσίας στις περιοχές όπου ζουν επί αιώνες. Τα πρόσφατα επεισόδια και ο τραυματισμός μέλους της ελληνικής μειονότητας έφεραν το θέμα σε νέο επίπεδο. Από ζήτημα επένδυσης μετατρέπεται σταδιακά σε ζήτημα δικαιωμάτων μειονότητας. 

Και όταν η συζήτηση μεταφέρεται από τις μπουλντόζες στα ανθρώπινα και περιουσιακά δικαιώματα, η υπόθεση αποκτά αναπόφευκτα διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση, ιδιαίτερα για μια χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτό είναι ίσως το μόνο «φρένο» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν η ελληνική μειονότητα και η Αθήνα.

Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα χτιστούν πολυτελείς βίλες ή ξενοδοχεία στην περιοχή του Αυλώνα

Το ερώτημα είναι αν η ανάπτυξη θα γίνει πάνω σε ένα καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή πάνω σε εκκρεμότητες που αφορούν την ελληνική μειονότητα. Αν δεν δοθούν πειστικές απαντήσεις, υπάρχει κίνδυνος η επένδυση να καταγραφεί ως απροκάλυπτη αρπαγή γης με στόχο τη συρρίκνωση της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 09:29
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