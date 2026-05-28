ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:43
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας

28.05.2026 08:00

Δύσκολες εξισώσεις βάζει στην Ελλάδα η κατάσταση στο Ορμούζ

28.05.2026 08:00
Η νέα αμερικανική επίθεση σε στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαπραγματευτεί από θέση στρατιωτικής πίεσης και όχι πραγματικής αποκλιμάκωσης.

Οι ΗΠΑ μιλούν για «αυτοάμυνα» και προστασία της ναυσιπλοΐας, όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη είναι σαφές: Οι συνομιλίες συνεχίζονται μόνο όσο το Ιράν αποδέχεται de facto αμερικανικό έλεγχο στο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη.

Αυτό ακριβώς κάνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες εξαιρετικά εύθραυστες. Διότι πλέον δεν συζητείται μόνο μια εκεχειρία ή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ο έλεγχος των θαλάσσιων ροών πετρελαίου και LNG.

● Για την Τεχεράνη το Ορμούζ αποτελεί εργαλείο στρατηγικής επιβίωσης και περιφερειακής ισχύος.

● Για τις ΗΠΑ είναι κόκκινη γραμμή που δεν μπορούν να αφήσουν υπό ιρανική διαχείριση ή απειλή.

Γι’ αυτό και η εικόνα θυμίζει περισσότερο «διαπραγμάτευση υπό πυρά», παρά πορεία προς ειρήνη. Την ώρα που στο Κατάρ συνεχίζονται οι επαφές, αμερικανικά πλήγματα, ιρανικές απειλές και στρατιωτικές κινήσεις στον Κόλπο λειτουργούν ως μοχλοί πίεσης πάνω στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η Ουάσιγκτον θέλει ανοικτό το Ορμούζ χωρίς να αναγνωρίσει γεωπολιτικό κέρδος στο Ιράν• η Τεχεράνη θέλει άρση πιέσεων χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί στρατηγικά.

Και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της στιγμής. Οι δύο πλευρές δείχνουν να επιδιώκουν ταυτόχρονα και αποκλιμάκωση και επίδειξη ισχύος.

Όμως στην περιοχή του Ορμούζ, όπου διέρχεται τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, ακόμη και ένα περιορισμένο στρατιωτικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

Γι’ αυτό και οι αγορές εξακολουθούν να «διαβάζουν» την κρίση περισσότερο ως προσωρινή ανακωχή παρά ως σταθερή ειρήνη.

Για την Ελλάδα, αυτό δεν είναι μακρινή γεωπολιτική ανησυχία. Είναι ήδη λογαριασμός στο πρατήριο, στο ρεύμα, στις μεταφορές, στα τρόφιμα. Η βενζίνη και η ενέργεια πληρώνονται πανάκριβα πριν ακόμη σταθεροποιηθεί η κρίση.

Αν το Ορμούζ μείνει σε καθεστώς απειλής, η διεθνής τιμολογιακή πίεση θα συνεχίσει να περνά στην καθημερινότητα. Και τότε η γεωπολιτική ένταση θα μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό: θα συνεχίσουμε να ματώνουμε για καιρό. Κι αυτό είναι κάτι που βάζει δύσκολες εξισώσεις στην κυβέρνηση και στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι.

