Ιρανικά ΜΜΕ: Στα χέρια της Τεχεράνης το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ – Διαχείριση Ορμούζ από Ιράν και Ομάν

Η Τεχεράνη έχει στα χέρια της το προσχέδιο του πλαισίου για το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν κοντά από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Η διαχείριση και η δρομολόγηση των πλοίων θα διεξάγεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν δεσμεύεται να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων ώστε να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ και την πλήρη αποκατάστασή της στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.

Τα στρατιωτικά σκάφη δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας.

Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, το προσχέδιο θα μπορούσε να μετατραπεί σε δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ιράν τόνισε επίσης ότι το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι δεν θα ληφθούν μέτρα χωρίς «απτή επαλήθευση».

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να υπογραφεί σε «λίγες εβδομάδες». Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης διευκρινίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι αποκλεισμένα για τους συμμάχους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Διαβάστε επίσης:

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα που πουλάει τρόφιμα κόσερ στο βόρειο Λονδίνο (video)

Ισπανία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού κόμματος για υπόθεση με παράνομες χρηματοδοτήσεις