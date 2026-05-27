ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:33
27.05.2026 12:25

Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα που πουλάει τρόφιμα κόσερ στο βόρειο Λονδίνο (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπεραγορά κόσερ της συνοικίας Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου.

Πρόκειται για την συνοικία που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε «σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο και στον χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος του καταστήματος», χωρίς να διευκρινίζει το είδος του εν λόγω καταστήματος.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς δεν είναι προσώρας γνωστές, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με αρκετά ΜΜΕ, πρόκειται για ένα σουπερμάρκετ, το “Kosher Kingdom”. Στον ιστότοπό του το κατάστημα παρουσιάζεται ως «το μεγαλύτερο σουπερμάρκετ κόσερ στην Ευρώπη», με επιφάνεια περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 9.500 πελάτες την εβδομάδα.

Στα τέλη Απριλίου, επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία αυτή, όπου ζει μια σημαντική κοινότητα Εβραίων, προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα για το συμβάν ανατέθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένας 45χρονος συνελήφθη στην περιοχή.

Εκτός από την επίθεση αυτή, η συνοικία αυτή υπήρξε το θέατρο εμπρησμών και αποπειρών εμπρησμού με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Ο όρος κόσερ αναφέρεται στο σύνολο των εβραϊκών διατροφικών νόμων που καθορίζουν ποιες τροφές είναι επιτρεπτές και πώς πρέπει να παρασκευάζονται.

