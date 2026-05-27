Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα που πουλάει τρόφιμα κόσερ στο βόρειο Λονδίνο (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπεραγορά κόσερ της συνοικίας Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου.

Πρόκειται για την συνοικία που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε «σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο και στον χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος του καταστήματος», χωρίς να διευκρινίζει το είδος του εν λόγω καταστήματος.

BREAKING: astonishing footage of a fire in Golders Green.

I’m told the building set alight is the back of Kosher Kingdom, a kosher supermarket.

At the moment it is believed this may be an electrical fault. — Nicole Lampert (@nicolelampert) May 27, 2026

Οι αιτίες της πυρκαγιάς δεν είναι προσώρας γνωστές, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με αρκετά ΜΜΕ, πρόκειται για ένα σουπερμάρκετ, το “Kosher Kingdom”. Στον ιστότοπό του το κατάστημα παρουσιάζεται ως «το μεγαλύτερο σουπερμάρκετ κόσερ στην Ευρώπη», με επιφάνεια περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 9.500 πελάτες την εβδομάδα.

🚨BREAKING: 🇬🇧 A large fire has broken out at the Kosher Kingdom supermarket on Golders Green Road in north west London.



Thick smoke and flames were seen rising from the area as firefighters and emergency crews responded to the scene. — Al Hind (@AlHind0) May 27, 2026

Στα τέλη Απριλίου, επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία αυτή, όπου ζει μια σημαντική κοινότητα Εβραίων, προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα για το συμβάν ανατέθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένας 45χρονος συνελήφθη στην περιοχή.

🔥In a statement, the brigade said: "Firefighters are currently responding to a fire on Golders Green Road in #Golders_Green. #London #UK



📌"The fire has occurred by a building which is three storeys, with a shop on the ground floor and premises above. May 27, 2026

Εκτός από την επίθεση αυτή, η συνοικία αυτή υπήρξε το θέατρο εμπρησμών και αποπειρών εμπρησμού με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Ο όρος κόσερ αναφέρεται στο σύνολο των εβραϊκών διατροφικών νόμων που καθορίζουν ποιες τροφές είναι επιτρεπτές και πώς πρέπει να παρασκευάζονται.

