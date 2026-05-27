Πάτρα: Χτύπησε και λήστεψε τον αδελφό του στο σπίτι της μητέρας τους

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την Τρίτη (26/5) στην Πάτρα, με έναν 30χρονο να επιτείθεται και να ληστεύει τον ίδιο του τον αδελφό μέσα στο σπίτι της μητέρας τους

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Θεοφράστου, με τον 30χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της μητέρας του παρά τα περιοριστικά μέτρα που ήταν σε ισχύ, ενώ εκεί βρισκόταν και ο αδελφός του.

Ο 30χρονος γρονθοκόπησε τον αδελφό του και στη συνέχεια του άρπαξε μία χρυσή αλυσίδα και διέφυγε.

Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

