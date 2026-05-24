Πάτρα: Δεύτερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με επιχειρηματία που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται στην Πάτρα, μέσα σε λίγες ώρες.

Το βράδυ του Σαββάτου στον Ψαθόπυργο παρενέβη η Αστυνομία καθώς γυναίκα, σύζυγος γνωστού επιχειρηματία της Πάτρας από τον χώρο της εστίασης, είχε ενεργοποιήσει το Panic Button. Η γυναίκα είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον άντρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχθηκε χτυπήματα, καθώς πριν από μερικούς μήνες είχε κατηγορήσει τον σύζυγό της πώς την χτυπούσε και την έσερνε.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του, για μία ακόμη φορά.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρα με τη σύλληψη 35χρονου, με θύμα την ανήλικη σύντροφό του.

