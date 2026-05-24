Πάτρα: Υπότροπος για ενδοοικογενειακή βία ο επιχειρηματίας που κρατούσε «όμηρο» τη 16χρονη σύντροφό του

Υπότροπος για ενδοοικογενειακή βία είναι ο 35χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη στην Πάτρα για απειλή και παράνομη κατακράτηση σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας και μετέβησαν άμεσα στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου απελευθέρωσαν την ανήλικη και του πέρασαν χειροπέδες. Η σύλληψη του ήταν επεισοδιακή, καθώς οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να μπουν σε αυτό. Ο 35χρονος απείλησε με μηνύσεις και τους έβρισε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν και μικροποσότητα χασίς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών.

Το ποινικό παρελθόν του 35χρονου από την Πάτρα

Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει ξανά, το 2024, τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία, όταν είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία της τότε συντρόφου του για βία, απειλή και εξύβριση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για ναρκωτικά σε έλεγχο που του είχε γίνει από την Τροχαία στην Κόρινθο.

Ο 35χρονος ασχολείται με καταστήματα διασκέδασης και φέρεται ως διαχειριστής μαγαζιών εστίασης στην Πάτρα.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη (16,5 ετών) σύντροφό του και την κατακρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο από αυτή.

Μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου ελευθέρωσαν ανήλικη σύντροφο του και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έτος 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

