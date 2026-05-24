Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω: Στην 117 Πτέρυγα Μάχης υπηρετούσε ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του (Photos/Video)

Στην 117 Πτέρυγα Μάχης, ως ΕΠΟΠ, υπηρετούσε ο 29χρονος, που βρήκε τραγικό θάνατο, νωρίς το πρωί της Κυριακής, στη Ζαχάρω Ηλείας, όταν το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο νεαρός άνδρας είχε μεταβεί στον Αρτίκι Μεσσηνίας, τοντόπο καταγωγής του, για να δει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η επίσκεψη θα ήταν η τελευταία.

Το πρωί, ο 29χρονος αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του και ξεκίνησε για την υπηρεσία του. Έφυγε από το σπίτι του όπως κάθε άλλη φορά, με προορισμό την υπηρεσία του. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έφτασε ποτέ.

Στη διαδρομή, στην περιοχή της Ζαχάρως, το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, το οποίο είχε σφηνώσει κάτω από την νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.

Πηγή φωτογραφιών: ilialive.gr

