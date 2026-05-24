Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω: 29χρονος «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε νταλίκα (Photos/Video)

Τραγικό θάνατο βρήκε, το πρωί της Κυριακής, 29χρονος στο κέντρο της Ζαχάρως, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε «καρφώθηκε» με ταχύτητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive.gr, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί, ενώ ο 29χρονος κινούνταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς τη Ζαχάρω.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, το οποίο είχε σφηνώσει κάτω από την νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.

Η Τροχαία Πύργου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

