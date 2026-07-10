ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο κάθε απόδειξη με το νέο σύστημα ελέγχου των λιανικών συναλλαγών

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Η εποχή όπου οι φορολογικοί έλεγχοι βασίζονταν κυρίως σε εκ των υστέρων διασταυρώσεις φαίνεται να φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Μέχρι το τέλος του έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να θέσει σε πλήρη λειτουργία ένα νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των λιανικών συναλλαγών, το οποίο θα επιτρέπει τη διαβίβαση των αποδείξεων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο φορολογικού ελέγχου, όπου η εικόνα της αγοράς θα είναι διαρκώς διαθέσιμη στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα αντικαταστήσει το e-send, μέσω του οποίου σήμερα οι ταμειακές μηχανές αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η χρονική αυτή υστέρηση περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς η εικόνα που διαθέτουν για τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης δεν είναι συνεχής.

Με τη νέα πλατφόρμα, κάθε απόδειξη που εκδίδεται από ταμειακή μηχανή ή φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό θα μεταδίδεται σχεδόν αμέσως στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Έτσι, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να παρακολουθεί σε εικοσιτετράωρη βάση τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών, τον αριθμό των συναλλαγών και την εξέλιξη του τζίρου, αποκτώντας μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, αφορά τον τρόπο αξιοποίησης των στοιχείων. Η νέα υποδομή θα χρησιμοποιεί εφαρμογές ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες θα εντοπίζουν αυτόματα αποκλίσεις από τη συνήθη εικόνα μιας επιχείρησης. Μια απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, μια σημαντική πτώση του τζίρου ή ακόμη και η διακοπή αποστολής δεδομένων από μια ταμειακή μηχανή θα ενεργοποιούν ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Με βάση αυτές τις ενδείξεις, οι ελεγκτές θα μπορούν να προχωρούν άμεσα σε περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνουν αν οι μεταβολές οφείλονται σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς ή αν συνδέονται με πιθανή απόκρυψη συναλλαγών. Στην πράξη, η επιλογή των επιχειρήσεων προς έλεγχο θα γίνεται ολοένα και περισσότερο μέσω αυτοματοποιημένης αξιολόγησης κινδύνου και λιγότερο με συμβατικές δειγματοληπτικές διαδικασίες.

Καθοριστικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα έχει και η πλήρης διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την πλατφόρμα myDATA. Η επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι κάθε πληρωμή με κάρτα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη απόδειξη, η οποία θα αποστέλλεται αυτόματα στα πληροφοριακά της συστήματα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται τόσο οι δυνατότητες απόκρυψης συναλλαγών όσο και τα τεχνικά λάθη ή οι παραλείψεις κατά τη διαβίβαση των στοιχείων.

Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η φιλοδοξία της ΑΑΔΕ είναι να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον ελέγχου, όπου οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν ταχύτερα από ό,τι σήμερα.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν ή διαβιβάζουν εκπρόθεσμα τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών. Για αποδείξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του αναλογούντος φόρου, με ελάχιστο ποσό τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Για συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 1.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε πέντε χρόνια οι κυρώσεις διπλασιάζονται.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Το αν θα αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα φανεί στην πράξη, καθώς η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από τους εκ των υστέρων ελέγχους στη συνεχή ψηφιακή παρακολούθηση της αγοράς.

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