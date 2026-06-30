Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μέσα σε ένα τριήμερο, οι ελεγκτές εντόπισαν παραβάσεις στο 53% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.

Έλεγχοι σε 38 επιχειρήσεις

Το τριήμερο 26-28 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής στην Ανατολική Αττική.

Οι έλεγχοι έγιναν σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους, που περιόρισαν σημαντικά την κίνηση στα καταστήματα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν παραβατικότητα σε 20 από τις 38 επιχειρήσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 53%.

Πρόστιμα 50.000 ευρώ και 150 παραβάσεις

Συνολικά βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα έφτασαν τις 50.000 ευρώ.

Σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε και το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας, λόγω σοβαρών παραβάσεων.

Πώς επιλέχθηκαν οι επιχειρήσεις

Η επιλογή των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν έγινε με αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων ανάλυσης κινδύνου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ελεγκτές εστίασαν σε ενδείξεις όπως:

μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS

μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA

άλλα ευρήματα από την επεξεργασία διαθέσιμων δεδομένων

Η ΑΑΔΕ διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη θερινή περίοδο.

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