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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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17.08.2026 16:17

ΕΥΔΑΠ: Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη της επόμενης φάσης της Ψυττάλειας

17.08.2026 16:17
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Στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών για το μέλλον των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων της Αττικής, με αντικείμενο τη «Μελέτη νέων Έργων για τη Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Ψυττάλεια Φάση 3» προχώρησε η ΕΥΔΑΠ.


Ο διαγωνισμός, με προϋπολογισμό περίπου 9,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και εκτιμώμενη διάρκεια 35 μηνών, αφορά στην εκπόνηση του ολοκληρωμένου πλαισίου μελετών που θα καθορίσει την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας.

Η Ψυττάλεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές υποδομές της χώρας και μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη. Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Αττικής και έχει συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και προστασία του Σαρωνικού.

Η νέα φάση έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς καλείται να καθορίσει πώς η εγκατάσταση θα εξελιχθεί ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών: αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και αρχών κυκλικής οικονομίας, καθώς και μακροχρόνια ασφάλεια και αξιοπιστία των κρίσιμων υποδομών.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα σύνθετο και διεπιστημονικό και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνικές και μηχανολογικές μελέτες, έργα πολιτικού μηχανικού, περιβαλλοντικές μελέτες, γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, τοπογραφικές υπηρεσίες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης και σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων.

Η διαδικασία είναι ανοικτή και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Με δεδομένο το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη διεθνή περιβαλλοντική σημασία του έργου, η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει ο διαγωνισμός να προσελκύσει ενδιαφέρον από κορυφαίες τεχνικές μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, οι οποίες διαθέτουν εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σύνθετα περιβαλλοντικά έργα.

Η νέα φάση της Ψυττάλειας εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της ΕΥΔΑΠ για τον εκσυγχρονισμό και τη μακροχρόνια θωράκιση των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής.

Στόχος είναι η Ψυττάλεια να παραμείνει για τις επόμενες δεκαετίες μία από τις πλέον σύγχρονες, αποδοτικές και περιβαλλοντικά προηγμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου 2026, στις 10:00, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

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