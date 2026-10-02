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02.10.2026 21:30

Ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά να αποσυρθεί πολιτικό σποτ που χρησιμοποιεί μουσική του – «Ουδέποτε παραχώρησα άδεια»

02.10.2026 21:30
ksarxakos

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Την αντίδραση του Σταύρου Ξαρχάκου προκάλεσε η χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ, καθώς, όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος, δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αξιοποίηση έργου του από πολιτικό κόμμα.

Σε ανάρτησή του, ο συνθέτης επισημαίνει ότι έχει δεχθεί κατά καιρούς σχετικά αιτήματα, χωρίς όμως να έχει παραχωρήσει ποτέ άδεια.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά, παράλληλα, να αποσυρθεί άμεσα κάθε σχετικό υλικό και καλεί σε σεβασμό της θέσης του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του συνθέτη

«Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.

Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη.

Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου», σημειώνει στη σχετική ανάρτησή του ο Σταύρος Ξαρχάκος.

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