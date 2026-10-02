Αγριογούρουνα έκαναν… βόλτα σε αυλή σπιτιού στο Τρίκορφο Ναυπακτίας (Video)

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Ένα ασυνήθιστο σκηνικό κατέγραψαν κάτοικοι στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, όταν αγριογούρουνα μπήκαν στην αυλή σπιτιού και έκαναν… βόλτα στον κήπο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το nafpaktianews.gr, τα άγρια ζώα φαίνονται να περιφέρονται στον χώρο, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

Η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή δεν αποτελεί, πάντως, μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έχουν εμφανιστεί ξανά στο ίδιο σημείο.

Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί της περιοχής κάνουν λόγο για ζημιές που έχουν προκληθεί από τα ζώα σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις.

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