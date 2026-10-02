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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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02.10.2026 23:09

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67: «Πράσινος» περίπατος και 3Χ3 στη Euroleague

02.10.2026 23:09
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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με εντυπωσιακό τρόπο την αήττητη ευρωπαϊκή πορεία του στο Telekom Center Athens, επικρατώντας με 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και φτάνοντας στο 3-0 στη φετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Ισραηλινούς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 0-3 και εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Με βασικό «όπλο» τη σεμιναριακή άμυνα και αξιοσημείωτη διάρκεια στην απόδοσή του, ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά.

Οι «πράσινοι» περιόρισαν σημαντικά τη Μακάμπι, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 25-10 και στο 19ο λεπτό είχαν ήδη δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας 20 πόντων, φτάνοντας στο 41-21. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» μπροστά με 43-24, έχοντας ουσιαστικά βάλει από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε την ένταση στην άμυνα και τον επιθετικό του ρυθμό, ανέβασε τη διαφορά στο 68-43 στο τέλος της τρίτης περιόδου και έφτασε χωρίς άγχος μέχρι το τελικό 90-67.

Δεν επηρέασαν οι σημαντικές απουσίες

Η επιτυχία των «πράσινων» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των πολλών απουσιών. Εκτός βρίσκονταν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μουστάφα Φαλ και Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ενώ λίγο πριν από την έναρξη προστέθηκε στη λίστα και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Έλληνας διεθνής υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Έκανε ένεση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ενοχλήσεις, ωστόσο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε.

Παρά τα προβλήματα, το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν επηρεάστηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην τρίτη ευρωπαϊκή νίκη του.

Πρόωρη επιστροφή για Χέιζ-Ντέιβις

Η απουσία του Ρογκαβόπουλου οδήγησε παράλληλα στην πρόωρη επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αγωνιστική δράση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πάτησε παρκέ ήδη από το 6ο λεπτό και είχε ουσιαστική παρουσία, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ ο Γιαμπουσέλε

Κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, έχοντας μεταξύ άλλων 3/5 τρίποντα.

Από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεχώρισε ο Ρομάν Σόρκιν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους.

Με το τελικό 90-67, ο Παναθηναϊκός έκανε το «τρία στα τρία» στη Euroleague, διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο στην έδρα του και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η ομάδα του Όντεντ Κάτας έπεσε στο 0-3 και συνεχίζει να αναζητά την πρώτη ευρωπαϊκή της νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67.

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