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02.10.2026 12:46

Ζιντάν για την κουτουλιά στον Ματεράτσι: «Δεν το μετάνιωσα ποτέ»

02.10.2026 12:46
zidane

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Η Γαλλία αντιμετωπίζει απόψε την Ιταλία για το Nations League και ήταν βέβαιο πως ο τεχνικός των «πετεινών», Ζινεντίν Ζιντάν, θα δεχόταν μια ερώτηση για την περίφημη κουτουλιά στον Ματεράτσι.

Πρόκειται για την κουτουλιά στον τελικό του Μουντιάλ το 2006, στο τελευταίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι της καριέρας του, όπου μετά από αυτή την ενέργεια αποβλήθηκε και τελικά η Ιταλία μέσα από την διαδικασία των πέναλτι, κατέκτησε το τρόπαιο.

O προπονητής των μπλε, είπε στη συνέντευξη Τύπου πως δεν έχει υπάρξει στιγμή που θα ΄χει μετανιώσει γι’ αυτή του την πράξη.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του από τότε. Όχι δεν μετανιώνω, διότι είναι κομμάτι της καριέρας μου. Δεν είμαι περήφανος για αυτό που συνέβη. Το έχω ξανά πει και το λέω και τώρα. Αλλά είναι μέρος του ”ταξιδιού” μου. Νομίζω πως στη ζωή μας όλοι κάνουμε πράγματα που δεν είναι και οι καλύτερές μας στιγμές», είπε μεταξύ άλλων ο Ζιντάν.

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