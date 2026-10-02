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02.10.2026 09:43

Εθνική Ελλάδος: Τα λάθη, η ατυχία με Τζόλη και η πρωτιά που παραμένει γαλανόλευκη και η… Γερμανία

02.10.2026 09:43
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  • Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Nations League μετά την ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Ολλανδία.
  • Ο Τζόλης αποχώρησε λόγω τραυματισμού νωρίς στον αγώνα, ενώ τα γκολ για την ελληνική ομάδα σημείωσαν οι Ιωαννίδης και Μασούρας.
  • Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα οπισθοχώρησε υπό την πίεση των Ολλανδών, οι οποίοι ισοφάρισαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
  • Η Εθνική προετοιμάζεται πλέον για τον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής απέναντι στη Γερμανία, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

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Η Εθνική ομάδα κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της στο Nations League σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει διαφορετική εξέλιξη από αυτό το 2-2.

Η Εθνική μας ομάδα θα μπορούσε να έχει κερδίσει τους Ολλανδούς αν δεν εκμεταλλευόταν αυτή τη κόντρα ο σκόρερ των Οράνιε στο 2-2 στο 89’, ο Ράιντερς, όμως από την άλλη η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο με το κυριαρχικό ποδόσφαιρο των αντιπάλων μας, μάλλον θα πρέπει να μας αφήνει ικανοποιημένους με το τελικό αποτέλεσμα.

Πίσω από τη μπάλα και χωρίς Τζόλη

Το παιχνίδι ξεκίνησε στραβά για την εθνική καθώς ο Τζόλης τραυματίστηκε στον μηριαίο και χρειάστηκε να γίνει αλλαγή στα πρώτα 15 λεπτά. Ωστόσο, η εθνική μας κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ιωαννίδη και να πάει στα αποδυτήρια με το 2-0, από το γκολ του Μασούρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, η εθνική μας έπαιξε όπως στο Άουγκσμπουργκ. Πίσω από την μπάλα, οι Ολλανδοί με το πρέσινγκ τους είχαν συνεχώς τη μπάλα στα πόδια τους (σήμα κατατεθέν του Τσάβι) και δημιουργούσαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ηταν θέμα χρόνου να έρθει το γκολ καθώς οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς οπισθοχώρησαν αρκετά στο χορτάρι, δίνοντας τον χώρο στους αντιπάλους τους για να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μέσα σε όλο αυτό, οι αλλαγές του ομοσπονδιακού τεχνικού στο β’ ημίχρονο δεν βοήθησαν καθώς η μπάλα δεν έμεινε… σχεδόν ποτέ στα πόδια των διεθνών.

Αν δεν ερχόταν αυτό το τέρμα στο 89’ η Εθνική μας θα ήταν στο +5 από Ολλανδία και Γερμανία και θα της αρκούσε μια νίκη στα επόμενα τρία παιχνίδια για να περάσει στα προημιτελικά.

Και τώρα… η Γερμανία

Τώρα το πράγμα γίνεται πιο περίπλοκο καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει να αντιμετωπίσει την Κυριακή την Γερμανία σε ένα πολύ δύσκολο ματς, καθώς τα Πάντσερ μετά την ήττα που υπέστησαν στην έδρα τους, αναμένεται να έρθουν να παίξουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο.

Μετά, στο «παράθυρο» του Νοέμβρη ακολουθεί το παιχνίδι στο Άμστερνταμ και τελευταίο αυτό με την Σερβία εντός.

Στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή να χάσουμε τα επόμενα παιχνίδια και οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς να κάνουν το δύο στα δύο, η εθνική μας θα είναι στο -4 από τους Οράνιε και στο -3 από τους Γερμανούς. Αν καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτά τα δύο ματς, θα είναι στο χέρι της η πρόκριση τα προημιτελικά. Γι’ αυτό και χθες ήταν κομβικό να πάρει τη νίκη.

Εκ των πραγμάτων, το παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, μπορεί να χαρακτηριστεί και «τελικός».

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Τούμπα, στις 21:45, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί θα παίζουν με την Σερβία στην έδρα τους.

Η βαθμολογία

  • Ελλάδα 7
  • Ολλανδία 5
  • Γερμανία 4
  • Σερβία 0

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