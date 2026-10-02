«Εbenezer»: Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε το δεύτερο trailer της χριστουγεννιάτικης ταινίας με τον Johnny Depp (photos/videos)

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Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε το δεύτερο trailer της ταινίας «Ebenezer», της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς «A Christmas Carol». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάι Γουέστ (Ti West), ενώ στον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp).

Η ταινία επικεντρώνεται σε «έναν στριμμένο, μίζερο και μοναχικό φιλάργυρο, του οποίου η απόλυτη μιζέρια τον οδηγεί στο να μισεί τα Χριστούγεννα και όλα όσα γεννούν ευτυχία. Το όνομα το ξέρετε, την ιστορία όχι», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. Σύμφωνα με το trailer, ο Τάι Γουέστ, γνωστός από την επιτυχημένη τριλογία τρόμου «X», εστιάζει στις πιο σκοτεινές πτυχές της αγαπημένης ιστορίας δείχνοντας τον χαρακτήρα του Ντεπ να στοιχειώνεται από τρία τρομακτικά φαντάσματα και να θάβεται ζωντανός.

Το σενάριο υπογράφει ο Ναθάνιελ Χάλπερν (Nathaniel Halpern).

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint), Αντρέα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough), Σαμ Κλάφλιν (Sam Claflin), Ντέιζι Ρίντλεϊ (Daisy Ridley), Άρθουρ Κόντι (Arthur Conti), Έλι Μπάμπερ (Ellie Bamber), Χένρι Λόιντ-Χιουζ (Henry Lloyd-Hughes), Τσάρλι Μέρφι (Charlie Murphy), Τράμελ Τίλμαν (Tramell Tillman) και Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen).

Η ταινία αποτελεί μία σημαντική επιστροφή του Ντεπ σε παραγωγή μεγάλου χολιγουντιανού στούντιο, καθώς απείχε από αντίστοιχα πρότζεκτ τα τελευταία χρόνια μετά την πολυσυζητημένη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ (Amber Heard). Η πιο πρόσφατη παραγωγή του στο Χόλιγουντ ήταν το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, ενώ δεν συμμετείχε στην τρίτη ταινία της σειράς «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» του 2022, σύμφωνα με το Variety.

Το «Ebenezer» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, ο Ντεπ θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Day Drinker» της Lionsgate, δίπλα στις Μάντλιν Κλάιν (Madelyn Cline) και Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027.

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