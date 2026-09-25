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25.09.2026 15:02

«Day Drinker»: Η Lionsgate κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του θρίλερ δράσης με τους Johnny Depp και Penélope Cruz (photos/video)

25.09.2026 15:02
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credit: ScreenRant

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Lionsgate, το πρώτο trailer για το σκοτεινό θρίλερ δράσης «Day Drinker», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την ερχόμενη άνοιξη.

Οι πρωταγωνιστές των ταινιών «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express», Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) και Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), ενώνουν τις δυνάμεις τους για τέταρτη φορά. Σημειώνεται ότι ο ρόλος για τον Ντεπ αποτελεί την πρώτη σημαντική επιστροφή του στο χολιγουντιανό προσκήνιο μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ (Amber Heard).

Στο πλευρό τους πρωταγωνιστεί η Μάντλιν Κλάιν (Madelyn Cline) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Μάνου Ρίος (Manu Rios), Αρόν Πίπερ (Arón Piper), Χουάν Ντιέγκο Μπότο (Juan Diego Botto) και Ανίκα Μπόιλ (Anika Boyle).

Η πλοκή ακολουθεί μια μπαργούμαν (Κλάιν) που εργάζεται σε μία θαλαμηγό και γνωρίζει έναν μυστηριώδη καλεσμένο (Ντεπ). Σύντομα οι δυο τους θα βρεθούν μπλεγμένοι στον ιστό μιας σκοτεινής εγκληματικής φιγούρας (Κρουζ) και θα συνδεθούν με τρόπους που κανείς δεν φανταζόταν.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην Τενερίφη, σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουέμπ (Marc Webb) και σενάριο του Ζακ Ντιν (Zach Dean).

Την παραγωγή του πρότζεκτ έχουν αναλάβει ο Μπασίλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και η Έρικα Λι (Erica Lee), γνωστοί από το franchise του «John Wick» μαζί με τους Άνταμ Κολμπρένερ (Adam Kolbrenner), τον σεναριογράφο και τον Νέιθαν Καχέιν (Nathan Kahane).

Η πρεμιέρα του «Day Drinker» έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαρτίου 2027. Σύμφωνα με το Dark Horizons, ο Τζόνι Ντεπ θα εμφανιστεί νωρίτερα στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο έχοντας τον ρόλο του εμβληματικού Εμπενίζερ Σκρουτζ στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς (Charles Dickens).

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