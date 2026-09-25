5ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» – Τρεις ημέρες πολιτισμού, γαστρονομίας, εκπαίδευσης και μουσικής στη Νάξο

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Για πέμπτη χρονιά, το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» επιστρέφει στη Νάξο, από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2026, με ένα τριήμερο πρόγραμμα που συνδέει τη γαστρονομία, την εκπαίδευση και τη μουσική, με επίκεντρο το ιστορικό κτήμα Κάμπονες.

Το φεστιβάλ αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία του πολιτιστικού φορέα «Πολυκρίτη» και της προέδρου του, Μαρίας Πολυκρέτη, η οποία από το 2022 αναπτύσσει με συνέπεια μια δυναμική πολιτιστική δραστηριότητα με αφετηρία τη Νάξο. Στον πυρήνα της βρίσκεται ένα σαφές όραμα: η πολιτιστική κληρονομιά, η τοπική γνώση, η γαστρονομία, οι τέχνες και η δημιουργική παράδοση του νησιού να αποκτούν σύγχρονη έκφραση, να μεταδίδονται στις επόμενες γενιές και να δημιουργούν νέες συνδέσεις με ανθρώπους και ιδέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η προσωπική πρωτοβουλία και η ενεργή παρουσία της Μαρίας Πολυκρέτη έχουν καθοριστική θέση σε αυτή την πορεία. Μέσα από την «Πολυκρίτη», δημιουργεί συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικά πεδία, προσκαλεί σημαντικές προσωπικότητες να συναντήσουν τη Νάξο και επενδύει σε πρωτοβουλίες που φέρνουν σε κοινό χώρο τη σύγχρονη τέχνη, τη μουσική, τη γαστρονομία, την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης. Κοινός άξονας είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του νησιού μέσα από το ίδιο το πολιτιστικό του κεφάλαιο και η δημιουργία μιας εξωστρεφούς πολιτιστικής παρουσίας με διάρκεια.

Σημαντικοί σταθμοί αυτής της δραστηριότητας είναι η έκθεση και συζήτηση «Rewoven: Η μνήμη υφαίνεται ξανά», που παρουσιάστηκε στη Νάξο και την Αθήνα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα Naxos Photo Lab, Naxos News – Good News, The Smart Table, το εργαστήριο υφαντικής Rewoven, καθώς και η πρόσφατη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Nurturing Mechanisms: Συνυφάνσεις στις Κάμπονες». Διαφορετικές δράσεις που συγκλίνουν σε μια κοινή κατεύθυνση, ενεργοποιώντας τη μνήμη και την τοπική γνώση, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και δημιουργώντας νέες σχέσεις ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία.

Κεντρικός θεσμός αυτής της πορείας παραμένει το «Μια βραδιά κάτω από την ελιά». Το φεστιβάλ γεννήθηκε το 2022 ως μια μουσική συνάντηση κάτω από τις υπεραιωνόβιες ελιές του κτήματος Κάμπονες και μέσα σε πέντε χρόνια εξελίχθηκε σε μια πολυήμερη πολιτιστική διοργάνωση, διευρύνοντας σταθερά το περιεχόμενο, τις συνεργασίες και την παρουσία της.

Στις προηγούμενες διοργανώσεις έχουν συμμετάσχει σημαντικές προσωπικότητες από τη μουσική και τις τέχνες, όπως οι Μανόλης Μητσιάς, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργης Ξυλούρης, Γρηγόρης Βαλτινός, Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο εθνομουσικολόγος Christopher King. Η γαστρονομία έχει επίσης εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς άξονες του θεσμού, με τη συμμετοχή καταξιωμένων επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι M.O.F. chefs Arnaud Larher και Eulalie Rus, Stéphane Jakić, Luca Piscazzi, Giacomo Tranquilli και Andrea Mura.

Η σημασία του φεστιβάλ βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη συνύπαρξη. Μουσική, γαστρονομία, γνώση, εκπαίδευση και τοπική παραγωγή λειτουργούν ως διαφορετικές εκφράσεις μιας κοινής πολιτιστικής ταυτότητας, δημιουργώντας κάθε χρόνο νέες αφορμές για συνάντηση και ανταλλαγή με σημείο αναφοράς τη Νάξο.

Το σύνολο των δράσεων και εκδηλώσεων του 5ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Νίκος Θρασυβούλου, συνοδεύοντας τη φετινή διοργάνωση καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου | Polikriti Gastronomic Dialogues

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει στις Κάμπονες με τα Polikriti Gastronomic Dialogues, μια συνάντηση που τοποθετεί τη γαστρονομία στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από την πρώτη ύλη, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομική μνήμη, τη γνώση και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Συμμετέχουν οι chefs Χάρης Νικολούζος, Μιχάλης Χάσικος, Γιάννης Λουκάκος, Χάρης Βλάχος και Γκίκας Ξενάκης, μαζί με ανθρώπους της δημοσιογραφίας και της γαστρονομικής επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Μαστροπαύλος, Νανά Δαρειώτη, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης.

Τα Polikriti Gastronomic Dialogues προσεγγίζουν τη γαστρονομία ως οργανικό μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου. Η πρώτη ύλη, οι άνθρωποι που την παράγουν, η γνώση που περνά από γενιά σε γενιά και η δημιουργικότητα που την εξελίσσει αποτελούν αφετηρίες μιας συζήτησης γύρω από τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία και τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία και τον χαρακτήρα του μέσα από τη γεύση.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου | Η γνώση περνά στη νέα γενιά

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η γαστρονομική εμπειρία του φεστιβάλ συναντά τη νέα γενιά μέσα από επισκέψεις των προσκεκλημένων chefs σε σχολεία της Νάξου και ειδικά masterclasses για παιδιά.

Οι chefs θα βρεθούν δίπλα στους μαθητές και θα δημιουργήσουν μαζί τους εύκολες συνταγές, με έμφαση, όπου είναι δυνατό, στη χρήση τοπικών προϊόντων. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, γνωρίζουν τις πρώτες ύλες, συνομιλούν με τους ανθρώπους της γαστρονομίας και προσεγγίζουν τη μαγειρική ως εμπειρία δημιουργίας, γνώσης και σύνδεσης με τον τόπο τους.

Η συγκεκριμένη δράση εκφράζει έναν ουσιαστικό άξονα της φιλοσοφίας της «Πολυκρίτη», τη μετάδοση της γνώσης μέσα από τη βιωματική συμμετοχή και τη δημιουργία ευκαιριών ώστε οι νεότερες γενιές να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους, πρακτικές και ιδέες που μπορούν να διευρύνουν τη σχέση τους με την πολιτιστική και παραγωγική ταυτότητα της Νάξου.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου | «Μια βραδιά κάτω από την ελιά»

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η διοργάνωση κορυφώνεται στις Κάμπονες με τη μουσική βραδιά που βρίσκεται στην καρδιά του θεσμού.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο βιολί, συναντά τον Ανδρέα Συμβουλόπουλο, στο πιάνο, κάτω από τις ελιές του ιστορικού κτήματος, σε μια μουσική συνάντηση που επιστρέφει στην αρχική έμπνευση του φεστιβάλ και συνδέει τη δημιουργία με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου.

Η πέμπτη διοργάνωση του «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» αποτυπώνει πλέον μια πορεία που εκτείνεται πέρα από τις ημέρες του φεστιβάλ. Συνδέεται με τη συνολική δραστηριότητα της «Πολυκρίτη» και με τη συνεχή παρουσία της Μαρίας Πολυκρέτη, η οποία μέσα από πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, γαστρονομικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες διαμορφώνει ένα πλαίσιο όπου η Νάξος συστήνει τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα με συνέπεια, δημιουργικότητα και διεθνή προοπτική.

Στις Κάμπονες, η ελιά παραμένει το σταθερό σύμβολο αυτής της συνέχειας. Οι ρίζες της κρατούν τη μνήμη του τόπου και γύρω της συνεχίζουν να γεννιούνται νέες συναντήσεις, ιδέες και πολιτιστικές εμπειρίες.

Πληροφορίες

Πολυκρίτη – Νάξος

Μαρία Πολυκρέτη, Πρόεδρος

www.polykriti.gr

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