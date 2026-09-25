Πάλι ο Alpha είχε την υψηλότερη τηλεθέαση την Πέμπτη (24/9)

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Αν και οι πρεμιέρες σειρών μυθοπλασίας συνεχίστηκαν στο τηλεοπτικό τοπίο, ο Alpha χωρίς τις δικές του στο χθεσινό prime time πάλι απέσπασε τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης. Είχε όμως την απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνων Σερβίας- Ελλάδας στο πλαίσιο του Nations League, οπότε κατάφερε αρκετά υψηλή συγκέντρωση το βράδυ (έως 35%).

Περισσότερο επηρεάστηκαν ο ΣΚΑΪ και το Mega. Το κανάλι του Φαλήρου είχε περισσότερες απώλειες και πήρε το τρίοτο σε μέγεθος κομμάτι στη μοιρασιά, όχι όμως πολύ μικρότερο από αυτό του Mega.

Αντιθέτως ανεπηρέαστος ήταν ο ΑΝΤ1 με τάση ανόδου στην επίδοση του. Στα υπόλοιπα κανάλια η κατάσταση δεν είχε δραματικές διαφοροποιήσεις.

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