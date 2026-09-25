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25.09.2026 17:00

Την πρώτη του εμφάνιση στο WRC2 θα πραγματοποιήσει ο Matteo Fontana με την Cyclon

25.09.2026 17:00
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Την πρώτη του εμφάνιση στο WRC2 θα πραγματοποιήσει ο Matteo Fontana με την Cyclon να υποστηρίζει τον ταλαντούχο Ιταλό οδηγό στο χωμάτινο Ράλλυ Ιταλίας (Σαρδηνίας).

Η Cyclon διατηρεί την παγκόσμιου βεληνεκούς συνεργασία με τον Ιταλό πρωταθλητή WRC3 Matteo Fontana, αυτή τη φορά στον αγώνα της πατρίδας του και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό WRC2, όπου θα οδηγήσει ένα Toyota GR Yaris Rally2.

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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Την πρώτη του εμφάνιση στο WRC2 θα πραγματοποιήσει ο Matteo Fontana με την Cyclon

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