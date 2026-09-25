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25.09.2026 17:47

Λύκος επιτέθηκε σε κάτοικο του Κρυονερίου που έκανε βόλτα: «Έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε»

25.09.2026 17:47
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Αντιμέτωπος με ένα λύκο, που μάλιστα ήταν πολύ επιθετικός, ήρθε κάτοικος του Κρυονερίου που έκανε βόλτα στην ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κάτοικος στο Action 24, το ζώο εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά για αρκετά λεπτά, επιχειρώντας επανειλημμένα να τον δαγκώσει. Ο άνδρας αναγκάστηκε να αμυνθεί προκειμένου να απομακρύνει το ζώο και να διαφύγει με ασφάλεια από το σημείο.

«Ξαφνικά ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19.50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε. Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις. Προσπάθησα να απομακρυνθώ όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ».

Ο άντρας προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από ένα δέντρο γιατί έβλεπε πως γρύλιζε και έκανε διαρκώς επιθέσεις.

Τόνισε ότι: «Δεν μπορούσα να ανέβω σε κάποιο δέντρο, μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο μπορούσα», τόνισε.

«Το ζώο ήταν πολύ επιθετικό χωρίς να κάνω τίποτα, προσπαθούσε να με δαγκώσει. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσε πάνω μου, προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα πόδια και με δάγκωσε», πρόσθεσε.

Τελικά, ο άντρας κατάφερε να σωθεί χτυπώντας τον λύκο με ένα ξύλο και μια πέτρα. «Ο λύκος άκουσε θόρυβο και έφυγε προς τα πίσω», κατέληξε.

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