Τετ α τετ Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan Chase

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Jamie Dimon, CEO της JP Morgan Chase.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Dimon συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

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