Χούθι προς ΕΕ: Δεν θα χτυπήσουμε ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

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Μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα δεν αποτελούν στόχο, έστειλαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύουν την παρουσία και τον έλεγχό τους στα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Χούθι υποστήριξαν σε επιστολή που έστειλαν αυτόν τον μήνα στην υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της ΕΕ πως οι επιχειρήσεις τους κατά μήκος της νότιας ακτής της Υεμένης δεν έχουν στόχο να διαταράξουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Διπλωμάτες ανέφεραν ότι στην επιστολή διαβεβαίωναν πως οι ενέργειές τους δεν θα επηρεάσουν την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Η επιστολή, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες, έφτασε στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία οι Χούθι κατέλαβαν το λιμάνι Μόκα στην Υεμένη. Ακολούθησε η κατάληψη αρκετών νησιών στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, αφού οι δυνάμεις των Χούθι απώθησαν στρατιωτικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Υεμένης.

Η εξέλιξη σημειώνεται καθώς οι εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνουν εκ νέου τα δρομολόγιά τους μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Οι διαβεβαιώσεις στις ΗΠΑ και η ανησυχία για τα δεξαμενόπλοια

Παρόμοια διαβεβαίωση έχουν δώσει οι Χούθι και στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι δεν θα στραφούν εναντίον αμερικανικών πλοίων. Η σχετική επικοινωνία έγινε μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ, με τη μεσολάβηση του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσα στον μήνα ότι οι Χούθι, τους οποίους έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον για να πουν ότι «δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας».

«Δεν θέλουν να στραφούμε εναντίον τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Αφήνουν τα περισσότερα πλοία να περνούν. Υπάρχει μόνο μία χώρα με την οποία δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι και αυτό θα το τακτοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η νέα επίθεση των Χούθι, η οποία τερμάτισε την εκεχειρία του 2022 με τη Σαουδική Αραβία, έχει προκαλέσει ανησυχία στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο. Ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, καθώς την ίδια περίοδο το Ιράν περιορίζει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Κατά τον τελευταίο μήνα, έχει μειωθεί ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που παραλαμβάνουν φορτία από το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού. Αντίθετα, οι εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επαναφέρουν σταδιακά τα δρομολόγιά τους μέσω του Σουέζ, με την κίνηση στα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Maersk και η CMA CGM, έχουν αυξήσει τα δρομολόγιά τους. Σύμφωνα με τη Xeneta, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έχει έτσι ανακάμψει σχεδόν στο 30% των επιπέδων που υπήρχαν πριν από το 2023.

«Δεν έχει σημειωθεί επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, παρά τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων που διέρχονται από το Μπαμπ αλ Μαντέμπ. Επομένως, θεωρώ ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει πρόθεση στοχοποίησής τους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βίνσεντ Κλερκ.

Όπως πρόσθεσε, η απόφαση για το αν ένα πλοίο θα περάσει από τα Στενά εξετάζεται σε καθημερινή βάση και λαμβάνεται με τη χρήση πληροφοριών από αμερικανικές, βρετανικές και νατοϊκές πηγές.

Σε διαφορετική βάση κινούνται τα δεξαμενόπλοια. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Windward, συνήθως διασχίζουν το Μπαμπ αλ Μαντέμπ έχοντας ενεργοποιημένο το GPS, ενώ το απενεργοποιούν όταν πλησιάζουν στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, ώστε να αποκρύψουν την προέλευση των φορτίων τους.

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