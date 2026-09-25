Ομέρ Τσελίκ: Λάθος να αναζητά η Ελλάδα ασφάλεια μέσω Νετανιάχου

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Αιχμές για τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ άφησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας AKP, Ομέρ Τσελίκ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στο CNN Türk, ο Τσελίκ υποστήριξε ότι είναι λανθασμένη η επιλογή χωρών της περιοχής να επιδιώκουν την ασφάλειά τους μέσω στενότερης συνεργασίας με το Ισραήλ.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι στερείται κοινής λογικής ένας πολιτικός που πιστεύει ότι μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας του προσεγγίζοντας το Ισραήλ και τον Νετανιάχου», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος του AKP ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι πολιτικοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Νετανιάχου για να στείλουν μηνύματα προς άλλες χώρες με τις οποίες έχουν διαφορές.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σκληρή ρητορική της Άγκυρας κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του θα κληθούν μελλοντικά να λογοδοτήσουν.

Ο Τσελίκ τόνισε ότι οι χώρες της περιοχής θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν «στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στη Συρία και στο Ιράκ» και υποστήριξε ότι οι μεταξύ τους διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου.

«Όποιο πρόβλημα κι αν έχουμε με οποιονδήποτε, επιθυμούμε να το λύνουμε στο τραπέζι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί οι γειτονικές χώρες να προσφεύγουν σε τρίτους για την αντιμετώπιση των διαφορών τους.

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