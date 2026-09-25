ΟΗΕ: Ο «χαφιές» του Ισραήλ επί το έργον – Κατέγραφε ποιοι αποχώρησαν από την ομιλία Νετανιάχου (Video)

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Viral έχει γίνει βίντεο που δείχνει μέλος της ισραηλινής αντιπροσωπείας να καταγράφει στο τεφτέρι του ποιες χώρες αποχώρησαν από την ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το βράδυ της Πέμπτης.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα, φορώντας το χαρακτηριστικό κιπά, να κόβει βόλτες στα άδεια έδρανα, να κοιτάζει τα ταμπελάκια των χωρών και να καταγράφει ενδελεχώς στο σημειωματάριό του ποιοι απουσίαζαν κατά την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σημειώνεται πως περισσότερες από 70 χώρες γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη στον ισραηλινό πρωθυπουργό, προκαλώντας την έκρηξή του από το βήμα, χαρακτηρίζοντάς τους «ηθικά δειλούς».

Η Τουρκία, η Παλαιστίνη, η Τυνησία, η Συρία, η Αλγερία, η Υεμένη, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Ιράν, το Κατάρ, ο Λίβανος, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Κουβέιτ ήταν μεταξύ των χωρών των οποίων οι εκπρόσωποι συμμετείχαν στην διαμαρτυρία.

Αντιπροσωπείες από την Ισπανία, τη Βραζιλία, το Περού, την Κούβα, τη Νιγηρία, τη Γκάνα, τη Λιβύη, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, το Ομάν, τον Νίγηρα, τη Μαδαγασκάρη, την Μποτσουάνα, τις Μπαχάμες, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το Πράσινο Ακρωτήριο και αρκετές άλλες χώρες επίσης αποχώρησαν.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε εν μέσω συνεχιζόμενης διεθνούς καταδίκης της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, των πολιτικών του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και των επιθέσεών του στον Λίβανο και τη Συρία.

Ο Νετανιάχου αποτελεί επίσης αντικείμενο εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 21 Νοεμβρίου 2024, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Αρκετές δυτικές αντιπροσωπείες παρέμειναν

Εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Αργεντινής, της Ουγγαρίας, της Σερβίας, της Ουκρανίας, της Τσεχίας και της Ελλάδας παρέμειναν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Νορβηγία, των οποίων οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν αντιμετωπίσει αυξανόμενες εντάσεις για τη Γάζα, διατήρησαν επίσης εκπροσώπους στην αίθουσα, όπως και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κίνα, η οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εκπροσωπήθηκε από έναν μόνο διπλωμάτη.

Αντιπροσωπείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, τα οποία ομαλοποίησαν τις σχέσεις με το Ισραήλ βάσει των Συμφωνιών του Αβραάμ, παρέμειναν επίσης στις θέσεις τους.

Άλλες χώρες που εκπροσωπήθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας ήταν η Αυστραλία, η Αυστρία, ο Καναδάς, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Δανία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Μεξικό, η Κένυα και το Ελ Σαλβαδόρ.

Η διαμαρτυρία άφησε μεγάλα τμήματα της αίθουσας της Γενικής Συνέλευσης εμφανώς άδεια καθώς ο Νετανιάχου συνέχιζε την ομιλία του.

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