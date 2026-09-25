Μαρέβα Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο»

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Παρέμβαση για το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα έκανε η Μαρέβα Μητσοτάκη, με αφορμή τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο.

«Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα», γράφει σε ανάρτησή της η σύζυγος του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η περίπτωση της Ταπισερί δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των Γλυπτών.

«Τα Γλυπτά είναι δύο μισά ενός και μόνου ναού»

«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας — αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί».

«Μία περίπτωση. Ένα μνημείο. Μία αποκατάσταση που έχει καθυστερήσει πολύ».

Στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης προσθέτει ότι η επανένωση «δεν αφορά το άνοιγμα των ασκών του Αιόλου ή το άδειασμα των μουσείων», αλλά την αποκατάσταση της ακεραιότητας ενός συγκεκριμένου μνημείου.

Η παρέμβασή της έρχεται μία ημέρα μετά το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian, στο οποίο ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε επίσης την Ταπισερί της Μπαγιέ για να υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.

Ο δανεισμός της Ταπισερί και η σύνδεση με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η Ταπισερί της Μπαγιέ, ένα κεντημένο έργο μήκους περίπου 70 μέτρων που αφηγείται τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066, βρίσκεται στη Βρετανία στο πλαίσιο συμφωνίας δανεισμού με τη Γαλλία.

Η συμφωνία επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το διαφορετικό καθεστώς των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στο άρθρο του ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση που θα προϋποθέτει αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών.

Το Βρετανικό Μουσείο, από την πλευρά του, δήλωσε την Πέμπτη ότι παραμένει «αμετάβλητη η διάθεσή του για συμφωνία», με τον εκπρόσωπό του να παραπέμπει σε προηγούμενες δηλώσεις του διευθυντή του Μουσείου Νίκολας Κάλιναν.

Ωστόσο, η βρετανική εφημερίδα Telegraph σε δημοσίευμά της έκανε λόγο για κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του βρετανικού μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

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