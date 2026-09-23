Telegraph: Οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατέρρευσαν

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Για κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του βρετανικού μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα κάνει λόγο η βρετανική εφημερίδα Telegraph, σε αποκλειστικό δημοσίευμα.

Η Ελλάδα άνοιξε ξανά τις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο το 2021, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επαναπατρισμού των αρχαίων γλυπτών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά τελειώσει, εν μέσω της ελληνικής απογοήτευσης για την έλλειψη προόδου. Δεν υπάρχουν «συνομιλίες» σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να συνεχιστούν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η διακοπή των συνομιλιών, αναφέρει η Telegraph, πηγάζει από μια διαφωνία σχετικά με το εάν ένα μακροπρόθεσμο δάνειο θα ήταν αποδεκτό από την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί να δανείσει τα μάρμαρα επειδή απαγορεύεται από το νόμο να χαρίζει αντικείμενα.

Η Ελλάδα θεωρεί τον εαυτό της ως τον νόμιμο ιδιοκτήτη των μαρμάρων και θέλει να επιστραφούν οριστικά.

Η διακοπή έρχεται παρά το γεγονός ότι ο Τζόρτζ Όσμπορν, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, επέμεινε ότι υπήρχε μια «συμφωνία που έπρεπε να γίνει».

Οποιαδήποτε συμφωνία δανεισμού θα απαιτούσε από την Ελλάδα να αποδεχτεί ότι το μουσείο είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των έργων τέχνης του Παρθενώνα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι κλάπηκαν από τον Τόμας Μπρους, έβδομο κόμη του Έλγιν.

Ενώ η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία, ο Λόρδος Έλγιν αφαίρεσε τα γλυπτά από τον Παρθενώνα, μαζί με μαρμάρινες πλάκες και τμήματα της ζωφόρου που κοσμούσε τον ναό προς τιμήν της Αθηνάς. Τα πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση το 1816.

«Κόκκινες γραμμές» στις συνομιλίες

Η μεγάλη ελπίδα για τον τερματισμό της διαμάχης έγκειται στην παράκαμψη των νομικών «κόκκινων γραμμών» κάθε μέρους με μια «υβριδική συμφωνία» που δεν θα ήταν ούτε μόνιμη παράδοση ούτε δάνειο. Το 2024, διαρροές επέμεναν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά.

Ωστόσο, οι δημιουργικές προσπάθειες για την εύρεση ενός τρόπου δεν απέδωσαν καρπούς και η τακτική επαφή μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου έχει σταματήσει.

Μια πηγή δήλωσε στην Telegraph ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες και η Αθήνα είχε σηματοδοτήσει ότι οι συζητήσεις ήταν απίθανο να επαναληφθούν, αν και τα κανάλια επικοινωνίας είχαν παραμείνει ανοιχτά και η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει.

Μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας είχαν συζητηθεί διάφορες επιλογές. Αυτές περιλάμβαναν την αποστολή από την Ελλάδα μιας εναλλασσόμενης επιλογής αρχαίων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο ως κίνητρο και ως «εξασφάλιση» για την εγγύηση της τελικής επιστροφής των θησαυρών, αντί των τυπικών διαβεβαιώσεων σχετικά με την ιδιοκτησία που απαιτούνται για μια συμφωνία δανείου.

Το 2022, η Telegraph επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, καθώς αξιωματούχοι προσπαθούσαν να επιδείξουν τι θα μπορούσε να σταλεί στη Βρετανία ως μέρος μιας συμφωνίας win-win, συμπεριλαμβανομένης της Μάσκας του Αγαμέμνονα.

Ο Όσμπορν πρότεινε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την προβολή των Γλυπτών του Παρθενώνα «τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα», κάτι που θα ήταν «win-win για την Ελλάδα και για εμάς».

Οι Έλληνες απορρίπτουν τη συμφωνία τύπου Bayeux

Η είδηση ​​της κατάρρευσης έρχεται μετά τα εγκαίνια της έκθεσης Bayeux Tapestry στο Βρετανικό Μουσείο, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας δανείου που υπέγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Νίκολας Κάλιναν, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, πρότεινε ότι η συμφωνία Bayeux θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συμφωνία για τα Γλυπτά και να ταιριάζει με τη στρατηγική του για την άμβλυνση των διαφορών για τα αντικείμενα με μακροχρόνια δάνεια.

Είπε ότι η συμφωνία με τη Γαλλία προσέφερε μια «ακτίνα δυνατότητας για πρόοδο» με την Ελλάδα.

Αυτό έγινε δεκτό αρνητικά στην Αθήνα, με πηγές να επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία διαμάχη για την ιδιοκτησία της ταπισερί Bayeux, ούτε τα μεσαιωνικά κεντήματα είχαν σπάσει και μεταφερθεί σε άλλη χώρα.

Η ελληνική θέση είναι ότι τα έργα τέχνης που αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν με τα άλλα γλυπτά που φυλάσσονται στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.

Η ελληνική αξίωση για τα Μάρμαρα δηλώθηκε επίσημα ξανά νωρίτερα φέτος σε μια συνάντηση της UNESCO στο Παρίσι, ένα φόρουμ στο οποίο η βρετανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ελληνικές καταγγελίες.

Η κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζονται ότι ο Τόμας Μπρους, ένας αφοσιωμένος κλασικιστής και έβδομος κόμης του Έλγιν, έλαβε νόμιμη άδεια να αφαιρέσει έργα τέχνης από τον Παρθενώνα βάσει οθωμανικού διατάγματος ή «φιρμανιού», κάτι που η Ελλάδα αρνείται.

Το 2024, η Τουρκία έκανε μια αιφνιδιαστική παρέμβαση και υποστήριξε την Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο ως αποικιοκράτη.

Τούρκοι αντιπρόσωποι στην UNESCO δήλωσαν ότι είχαν ψάξει τα παλιά οθωμανικά αρχεία και δεν βρήκαν κανένα στοιχείο του «φιρμανιού» που να υποστηρίζει τον βρετανικό ισχυρισμό.

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