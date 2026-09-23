Συναγερμός στην αστυνομία: Άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα στη Νίκαια, ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα στο σπίτι του. Την αστυνομία ειδοποίησε συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο τους είδαν στο μπαλκόνι. Η γυναίκα τους έκανε νόημα να είναι προσεκτικοί γιατί ενδέχεται να οπλοφορεί.

Μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και φέρεται να άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα, φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Διαβάστε επίσης

Το SMS του Μαζωνάκη στη Γάκα μια μέρα πριν τον θάνατό του: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3.000 με 6.000 ευρώ;

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο σπαρακτικός όρκος του αδελφού της Πηνελόπης στην κηδεία της – Θρήνος στο τελευταίο «αντίο»

Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο, απών ο δολοφόνος της – Οργή από τη μητέρα της για την παραμονή του στο ψυχιατρείο