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23.09.2026 19:17

Συναγερμός στην αστυνομία: Άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα στη Νίκαια, ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος

23.09.2026 19:17
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Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα στο σπίτι του. Την αστυνομία ειδοποίησε συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο τους είδαν στο μπαλκόνι. Η γυναίκα τους έκανε νόημα να είναι προσεκτικοί γιατί ενδέχεται να οπλοφορεί.

Μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και φέρεται να άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

 Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα, φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

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