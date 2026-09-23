Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο, απών ο δολοφόνος της – Οργή από τη μητέρα της για την παραμονή του στο ψυχιατρείο

Takeaways by to pontiki AI Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο ανέβαλε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 την εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, λόγω κωλύματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου.

Ο δράστης δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία, παραμένοντας στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος.

Η πλευρά της οικογένειας κατήγγειλε τις συνθήκες κράτησης του δράστη στο ψυχιατρείο, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα της παραμονής του εκεί.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν στους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο.

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Για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία είχε δολοφονηθεί την 1η Απριλίου 2024, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο δράστης δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ η οικογένεια της Κυριακής, έσω της συνηγόρου της, επανέφερε τις καταγγελίες τόσο για την παραμονή του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού όσο και για τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν στους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δεκτό το αίτημα αναβολής παρά την εισαγγελική πρόταση

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελικής αρχής.

Ο κατηγορούμενος επέλεξε να μην καθίσει στο εδώλιο κατά τη σημερινή διαδικασία και παρέμεινε στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται.

Πριν από την απόφαση για την αναβολή, η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής είχε υπογραμμίσει ότι η νέα δικαστική διαδικασία δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή επανάληψη όσων προηγήθηκαν, ενώ έθεσε εκ νέου ζήτημα για την παραμονή του δράστη στο ψυχιατρείο των φυλακών.

Συνήγορος της οικογένειας της Κυριακής: «Σκανδαλώδης η παραμονή στο Ψυχιατρείο»

Μιλώντας έξω από το δικαστικό μέγαρο, η συνήγορος της οικογένειας, Έλενα Τζούλη, χαρακτήρισε τη δίκη σε δεύτερο βαθμό κρίσιμη για την προσπάθεια απόδοσης, όπως είπε, ουσιαστικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, κατήγγειλε τις συνθήκες κράτησης του δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και άσκησε κριτική στους θεράποντες ψυχιάτρους, αλλά και στην Πολιτεία και στα θεσμικά της όργανα.

«Η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής δεν αποτελεί την επανάληψη μιας ακόμα ποινικής διαδικασίας, αλλά την ύστατη προσπάθεια από μεριάς μας για την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι και καταγγέλλω τη σκανδαλώδη παραμονή του δολοφόνου της Κυριακής στο ψυχιατρείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και τη μεθόδευση αυτής της παραμονής του από τους θεράποντες ψυχιάτρους, οι οποίοι χωρίς νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κρατούν άγνωστο πώς και με ποιο λόγο –και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό– σκανδαλωδώς στο ψυχιατρείο των φυλακών, που σε σχέση με τις άλλες πτέρυγες πρόκειται για “πεντάστερο”, θα μου επιτρέψετε, για πολύ ευνοϊκούς όρους μεταχείρισης. Γεγονός το οποίο το καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά».

Η χωριστή δικογραφία για τους τέσσερις αστυνομικούς

Η Έλενα Τζούλη αναφέρθηκε και στη χωριστή δικογραφία που βρίσκεται σε εκκρεμότητα και αφορά τέσσερις αστυνομικούς:

την αξιωματικό υπηρεσίας,

την επόπτρια,

τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος,

τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Οι τέσσερις παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Η συνήγορος της οικογένειας στάθηκε ιδιαίτερα και στις πειθαρχικές ποινές που είχαν επιβληθεί, καταγγέλλοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν μόλις τα 300 ευρώ.

«Πλέον με επαρκείς ενδείξεις, με ένα εξαιρετικό παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται. Και να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές-χάδι που έφταναν ακόμα και τα 300 ευρώ. Γιατί τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής και αυτό έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με το παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική παράλειψη σε έκθεση σε κίνδυνο. Αντιλαμβάνεστε, η δικαιοσύνη παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς για κακούργημα και εσωτερικά οι συνάδελφοί τους που διενήργησαν το πειθαρχικό έκριναν ότι η ζωή της Κυριακής αξίζει 300 ευρώ. Τόσο ήταν η πειθαρχική ποινή».

Μητέρα Κυριακής: «Ξυπνούν μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ»

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα μίλησε έξω από το δικαστήριο και η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλέα, περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι για εκείνη να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη δικαστική διαδικασία και με το ενδεχόμενο να δει τον άνθρωπο που δολοφόνησε την κόρη της.

Παράλληλα, εξέφρασε την οργή της για το γεγονός ότι ο δράστης εξακολουθεί να βρίσκεται στο ψυχιατρείο των φυλακών, υποστηρίζοντας ότι δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.

«Η σημερινή μέρα είναι για μένα ακόμα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Έλενα σήμερα να με συγκρατήσει, αν τον φέρουν και τον ξαναδώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον ξαναδώ. Δεν μπορώ. Δεν θα τα καταφέρω σήμερα ξανά. Δεν θέλω να το ζω αυτό. Είναι για μένα μια μέρα που ξυπνάει εννοείται μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Ελπίζω να μπορέσω να αντεπεξέλθω σε ό,τι μου πει η Έλενα, να μου κρατάει το χέρι, να με στηρίζει. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας».

«Περιμένω με τεράστια αγωνία τη δίκη των αστυνομικών»

Η Δέσποινα Καλέα ρωτήθηκε και για το παραπεμπτικό βούλευμα που αφορά τους τέσσερις αστυνομικούς, δηλώνοντας ότι αναμένει με μεγάλη αγωνία τη δικαστική διαδικασία και τις εξηγήσεις που θα δοθούν από την πλευρά τους.

Όπως ανέφερε, θέλει να ακούσει ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή τους και ποιος τελικά θα αναλάβει την ευθύνη για όσα συνέβησαν.

«Αυτό θα το αναμένω με τεράστια αγωνία. Να μάθω ποιες είναι οι δικαιολογίες, ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή των τεσσάρων αστυνομικών και όλων όσων εμπλέκονται για αυτή τη δολοφονία του παιδιού, του δικού μου του παιδιού. Αυτό θα ήθελα να μάθω, ποιες θα είναι οι δικαιολογίες και ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτή τη δολοφονία».

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