Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Γκύζη (video)

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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Γκύζη.
Η φωτιά είναι σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Παράσχου και έχει καεί ολοσχερώς εντός.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να την περιορίσουν εντός του κτιρίου και δεν κινδύνεψαν διπλανές κατοικίες.
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