Βρεγμένα φύλλα στον δρόμο – Γιατί μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνα από τον πάγο

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Τα βρεγμένα φύλλα στον δρόμο μπορούν να κρύβουν μια ιδιαίτερα ολισθηρή παγίδα. Γιατί χρειάζονται προσοχή και πώς αποφεύγουμε τις απότομες αντιδράσεις στο τιμόνι;

Μια διαδρομή ανάμεσα σε δέντρα μπορεί να μοιάζει με την ιδανική φθινοπωρινή εικόνα. Όταν όμως τα πεσμένα φύλλα βραχούν και συγκεντρωθούν πάνω στην άσφαλτο, η ίδια εικόνα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τον οδηγό. Τα βρεγμένα φύλλα στον δρόμο μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρόσφυση, επηρεάζοντας το φρενάρισμα και την αλλαγή κατεύθυνσης.

Η σύγκριση με τον πάγο χρειάζεται μια βασική διευκρίνιση: δεν υπάρχει γενικός κανόνας ότι τα βρεγμένα φύλλα γλιστρούν περισσότερο από τον πάγο. Μπορούν, όμως, υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσουν επιφάνεια με αντίστοιχα χαμηλή πρόσφυση. Η επιπλέον παγίδα είναι ότι ο οδηγός ενδέχεται να τα υποτιμήσει και να τα περάσει με ταχύτητα που δεν θα επέλεγε σε έναν παγωμένο δρόμο.

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