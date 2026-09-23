Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σοκάρει το βιβλίο του αδελφού της – Ο Κάρολος ήταν ερωτευμένος με υπηρέτη, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ της έπιασε τους γλουτούς και η ίδια σκέφτηκε την αυτοκτονία

Takeaways by to pontiki AI Στο νέο του βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», ο Τσαρλς Σπένσερ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Κάρλος είχε ερωτευθεί έναν υπηρέτη και ότι ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ έκανε ανάρμοστη χειρονομία στη Νταϊάνα.

Μεταξύ άλλων, ο Σπένσερ καταγγέλλει τη στάση του Καρόλου σχετικά με την κηδεία της πριγκίπισσας και αναφέρεται σε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης και απαξίωσης.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε εμμέσως, υποστηρίζοντας ότι το βαρύ πένθος μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη και την κρίση των ανθρώπων.

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Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, ανοίγει ξανά τον φάκελο της πιο διάσημης βασιλικής τραγωδίας και φέρνει στο φως ιστορίες από τον γάμο της, τις συγκρούσεις με το παλάτι και τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής της.

Στο νέο του βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister», ο κόμης Σπένσερ καταγράφει όσα έζησε δίπλα στην αδελφή του και όσα, όπως υποστηρίζει, εκείνη του είχε εκμυστηρευθεί. Από τα λόγια που φέρεται να της είπε ο Κάρολος πριν από τον γάμο μέχρι το τηλεφώνημα μετά το δυστύχημα στο Παρίσι, τον άγριο καβγά για την κηδεία, τη βουλιμία, τις σκέψεις αυτοκτονίας και μια σοκαριστική ιστορία για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, οι αποκαλύψεις του είναι εκρηκτικές.

«Όταν πέθανε η Νταϊάνα, ο Κάρολος ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο»

Μία από τις πιο βαριές αναφορές αφορά το τηλεφώνημα που δέχθηκε ο Σπένσερ από τον Κάρολο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Όπως γράφει, ενώ οι περισσότεροι που τον καλούσαν ήταν συντετριμμένοι, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας τού φάνηκε παράξενα εύθυμος. Θυμάται μάλιστα ότι σκέφτηκε πως ακουγόταν «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο».

Ο Κάρολος τού είπε ότι είχε ήδη ενημερώσει τον Γουίλιαμ και τον Χάρι για τον θάνατο της μητέρας τους. Ο Σπένσερ γράφει ότι αναρωτήθηκε αν ο Κάρολος σκεφτόταν ήδη πως ο θάνατος της πρώην συζύγου του θα του επέτρεπε να προχωρήσει τη ζωή του με την Καμίλα.

Ο άγριος καβγάς για την κηδεία

Όπως υποστηρίζει, άνθρωπος του παλατιού τον ενημέρωσε ότι ο 15χρονος Γουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι θα περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Λίγο αργότερα, όπως γράφει, τηλεφώνησε ο Κάρολος και η συζήτηση εξελίχθηκε σε άγριο καβγά. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας «έγινε έξαλλος» και άρχισε να κατηγορεί την οικογένεια Σπένσερ ότι δεν είχε αίσθηση καθήκοντος.

Ο ίδιος επέμενε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε ποτέ τα παιδιά της να υποχρεωθούν να περάσουν μια τέτοια δοκιμασία μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, υπήρξε ένταση ακόμη και για τη θέση που θα είχε ο καθένας στην πομπή. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο Κάρολος ήθελε να βρίσκεται στο κέντρο, αλλά ο πρίγκιπας Φίλιππος επέμεινε ο αδελφός της Νταϊάνα να περπατήσει ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι.

«Σύντομα θα την ξεχάσουμε»

Μέσα σε εκείνον τον καβγά, ο Σπένσερ αποδίδει στον Κάρολο μία από τις πιο σκληρές φράσεις ολόκληρου του βιβλίου.

Όταν επέμενε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε τα παιδιά της να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο, ο Κάρολος φέρεται να του απάντησε: «Μην ανησυχείς, σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Η συγκεκριμένη αναφορά ήταν εκείνη που προκάλεσε την ασυνήθιστη δημόσια αντίδραση του Μπάκιγχαμ.

«Θα σε παντρευτώ, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου»

Το βιβλίο επιστρέφει και στις τελευταίες ημέρες πριν από τον βασιλικό γάμο του 1981.

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η Νταϊάνα είχε εκμυστηρευθεί σε στενή φίλη της ότι την παραμονή του γάμου ο Κάρολος τής είπε πως ήταν χαρούμενος που θα την παντρευόταν, αλλά δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένος μαζί της.

Η αποκάλυψη ήρθε ενώ η Νταϊάνα είχε ήδη περάσει μήνες αμφιβολιών για τη σχέση τους.

Περίπου έναν μήνα πριν από τον γάμο, μετά από μια βραδιά στην οποία, σύμφωνα με τον Σπένσερ, ο Κάρολος σχεδόν την αγνόησε, η Νταϊάνα πήγε στον πατέρα της και του είπε ότι δεν μπορούσε να παντρευτεί έναν άνδρα που προφανώς δεν την αγαπούσε.

Ο πατέρας της, όμως, δεν συμφώνησε να διαλυθεί ο αρραβώνας.

Το σχόλιο για το βάρος και η μάχη με τη βουλιμία

Ο Σπένσερ αναφέρεται εκτενώς και στη μάχη της Νταϊάνα με τις διατροφικές διαταραχές.

Περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Κάρολος φέρεται να έπιασε τη μέση της και να σχολίασε ότι ήταν λίγο «chubby», δηλαδή κάπως γεματούλα.

Κατά τον Σπένσερ, η παρατήρηση αυτή την πλήγωσε βαθιά και ενίσχυσε την ανασφάλειά της για το σώμα της. Μέχρι τον γάμο είχε χάσει σημαντικό βάρος, ενώ η βουλιμία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επώδυνες μάχες της.

«Ο Κάρολος είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του»

Ανάμεσα στις πιο παράξενες εξομολογήσεις που καταγράφει είναι και μία φράση που, όπως λέει, του είχε πει η Νταϊάνα.

Κάποια στιγμή τού ανακοίνωσε ότι ήθελε διαζύγιο, λέγοντας: «Ο άνδρας μου είναι ερωτευμένος με τον βαλέ του».

Ο Σπένσερ δεν κατονομάζει τον άνθρωπο στον οποίο αναφερόταν.

«Η Νταϊάνα σκέφτηκε την αυτοκτονία»

Ιδιαίτερα σκοτεινές είναι και οι αναφορές στην ψυχική κατάσταση της Νταϊάνα.

Ο Σπένσερ γράφει ότι είχε οδηγήσει περισσότερες από μία φορές μέχρι το Beachy Head, στους απότομους λευκούς γκρεμούς της νότιας Αγγλίας, ενώ σκεφτόταν να «τελειώσει τα πάντα».

Όπως υποστηρίζει είχε φτάσει σε στιγμές βαθιάς απόγνωσης και σκεφτόταν σοβαρά να βάλει τέλος στη ζωή της. Εκείνο που την έκανε να σταματήσει, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η σκέψη του Γουίλιαμ και του Χάρι.

Η σοκαριστική καταγγελία για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ

Από τις πιο σοκαριστικές ιστορίες του βιβλίου είναι εκείνη που αφορά τον πατέρα του Ντόντι, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

Ο Σπένσερ γράφει ότι η Νταϊάνα δεν τον συμπαθούσε και του είχε αφηγηθεί με αποστροφή ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη στην αρχή της σχέσης της με τον Ντόντι.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο επιχειρηματίας την πλησίασε, την άγγιξε στους γλουτούς και έκανε ένα χυδαίο σχόλιο, λέγοντας ότι «στην Αίγυπτο ο πεθερός έχει πρώτος σειρά».

«Το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική και τη μνήμη», απαντά ο βασιλιάς Κάρολος

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο βασιλιάς Κάρολος απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις του αδερφού της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, υπογραμμίζοντας μέσω εκπροσώπου ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο ο Σπένσερ, εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Αν και αποτελεί αρχή μας να μην σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια έπειτα από μια τέτοια απώλεια».

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