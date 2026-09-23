Σουτιέν που εκτοξεύει… μητρικό γάλα παρουσίασε ελληνίδα σχεδιάστρια στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου – Αντιδράσεις στα social media (Video)

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Ένα σουτιέν με ειδικά εφέ που παρέπεμπαν σε ροή μητρικού γάλακτος ήταν η δημιουργία -και μάλιστα, ελληνική- που έκλεψε τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, προκαλώντας, ωστόσο, έντονη συζήτηση στα social media και διχασμό στο κοινό.

Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λι-Αν Πίνοκ, πρώην μέλος του βρετανικού συγκροτήματος Little Mix, ανέλαβε να κλείσει το σόου, παρουσιάζοντας την ιδιαίτερη δημιουργία από τη συλλογή «Holy Milk» για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2027, στην επίδειξη του ελληνικού οίκου Di Petsa

Το επίμαχο κομμάτι ήταν ένα «γλυπτό σουτιέν»με ενσωματωμένο μηχανισμό ειδικών εφέ, σχεδιασμένο να μιμείται την εικόνα της γαλουχίας. Καθώς η Πίνοκ περπατούσε στην πασαρέλα, ενεργοποίησε τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται υγρά προς τα μοντέλα που κάθονταν γύρω της, με πρόθεση να μετατρέψει την εμφάνισή της σε μια performance γύρω από τη μητρότητα, τη φροντίδα και τη σχέση της γυναίκας με το σώμα της.

Η εξήγηση της Ελληνίδας σχεδιάστριας

Όπως μεταδίδει η New York Post, η Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, ιδρύτρια του Di Petsa με έδρα το Λονδίνο, εξήγησε ότι η εν λόγω δημιουργία φιλοδοξεί να μεταφέρει μια διαφορετική οπτική για μια από τις πιο προσωπικές εμπειρίες των γυναικών.

«Το έργο δημιουργεί ένα έντονο σχόλιο για τη μητρότητα, το σώμα και τη φροντίδα ως θέαμα, τοποθετώντας μια οικεία πράξη μέσα στον αυστηρά κατασκευασμένο κόσμο της πασαρέλας», ανέφερε ο οίκος, με την ίδια τη Πίνοκ να εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία, γράφοντας στα social media πως ήταν «πιθανότατα η στιγμή που ένιωσε πιο δυνατή από ποτέ».

Αντιδράσεις στα social media

Παρά το μήνυμα που θέλησε να περάσει η δημιουργία, αρκετοί ήταν οι χρήστες του διαδικτύου που εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι ο θηλασμός δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε θέαμα.

«Θεέ μου, τι είναι αυτό;», έγραψε ένας χρήστης σχολιάζοντας το βίντεο της εμφάνισης.

«Ο θηλασμός είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής ενός παιδιού και δεν πρέπει να σεξουαλικοποιείται ή να παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε κάποιος άλλος.

Υπήρχαν, ωστόσο, και διαφορετικές απόψεις, με υποστηρικτές της εμφάνισης να θεωρούν ότι η δημιουργία επιχειρεί να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τη μητρότητα, το σώμα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται στη δημόσια σφαίρα.

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