Ξέσπασε η Δήμητρα Γαλάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έλεος, δεν του αξίζει όλος αυτός ο θόρυβος» (Video)

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε η Δήμητρα Γαλάνη η οποία συγκινημένη έκανε λόγο για ένα παιδί, ένα μαγκάκι, έναν άνθρωπο με αυθεντικότητα και καθαρότητα.

«Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι. Δεν ξέρω να βρω άλλη λέξη. Είχε μια αυθεντικότητα, καθαρότητα. Πατούσε στη γη, δεν είχε χάσει ούτε τη ρίζα του, δεν είχε ψηθεί περίεργα. Είναι κρίμα, πολύ κρίμα αυτό που έγινε. Δεν του άξιζε» ανέφερε αρχικά, επισημαίνοντας ότι δεν του άρεσε αυτό το τέλος ούτε όμως και ο «θόρυβος» που γίνεται, έκτοτε, γύρω από το όνομά του.

«Αυτό το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα είναι όλος αυτός ο θόρυβος, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Το έλεγα και προχθές σε μια συνέντευξη. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα. Να ασχοληθούμε με το αντικείμενο. Η αναφορά συνεχώς… Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι. Όλο αυτό έχει κάτι ανθρωποφαγικό. Δηλαδή, οκ, ήταν άθλιο αυτό που έγινε. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρώτα απ’ όλα ένα κράτος το οποίο είναι… παίζει γενικά, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο, να αφήσουν την ψυχή του να ησυχάσει. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα. Συμφωνώ με το να τιμωρηθούν και να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους τύπους, με την αφορμή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ας τον αφήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη τώρα. Στην αγάπη του κόσμου, που είδαμε πόσο μεγάλη είναι, και στην αγάπη των φίλων του. Ο Γιώργος είχε star quality. Ήταν γεννημένος, δηλαδή έλαμπε. Όταν τον έβλεπες στη σκηνή, ανεξάρτητα αν σου άρεσε το τραγούδι που έλεγε ή δεν σου άρεσε, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια από πάνω του. Είχε αυτό το χάρισμα. Πολύ μεγάλο χάρισμα. Ήταν αυθεντικός. Δεν καμωνόταν» τόνισε.

«Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων με τεράστιο έργο που σαν προσωπικότητες δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Ήταν λίγο περίεργοι. Έπαψε να με ενδιαφέρει αυτό. Ασχολήθηκα με το έργο. Άλλο το έργο, άλλο η προσωπικότητα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Αν είναι ένα έργο που με έχει εντυπωσιάσει, με έχει συγκλονίσει, μου έχει χαράξει την αισθητική μου, τον πολιτισμό μου, σαφώς θα παραβλέψω τις ιδιαιτερότητες ή τις οποιεσδήποτε αδυναμίες που έχει ένας άνθρωπος. Ορισμένοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρισματικοί. Μπορεί να τους λείπει κιόλας κάτι, να είναι πολύ ανασφαλείς. Κάνουν πράγματα καμιά φορά… Έχει συμβεί επανειλημμένα αυτό, το έχουμε δει» είπε, τέλος, μιλώντας γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχωρίζει το έργο ενός καλλιτέχνη από την προσωπικότητά του.

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