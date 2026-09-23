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23.09.2026 10:14

Δίκη Μαραντόνα: Έκπληξη από τον τελευταίο μάρτυρα – «Δεν αποκλείεται να πέθανε από Covid-19»

23.09.2026 10:14
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  • Ο ιατροδικαστής Πάμπλο Φεράρι κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν αιφνίδιος και προκλήθηκε από καρδιακή ανακοπή μετά από οξύ πνευμονικό οίδημα.
  • Ο μάρτυρας αμφισβήτησε την εκδοχή της κατηγορούσας αρχής περί παρατεταμένης αγωνίας του ασθενούς, υποστηρίζοντας ότι η επιδείνωση της υγείας του εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
  • Επιπλέον, ο Φεράρι ανέφερε την πιθανότητα ο θάνατος να συνδέεται με λοίμωξη από Covid-19, επικρίνοντας την παράλειψη σχετικού ελέγχου κατά τη νεκροψία.
  • Η κατάθεση αυτή ενισχύει τη γραμμή υπεράσπισης του νευροχειρουργού Λεοπόλντο Λούκε, ο οποίος κατηγορείται μαζί με άλλα έξι άτομα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Οι τελικές αγορεύσεις στη δίκη αναμένονται να ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου, οδηγώντας σταδιακά προς την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

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Αίσθηση προκάλεσε στο δικαστήριο η κατάθεση του Πάμπλο Φεράρι, ο οποίος αμφισβήτησε τη θεωρία της πολύωρης αγωνίας του Ντιέγκο Μαραντόνα και έθεσε στο τραπέζι ένα ενδεχόμενο που δεν είχε ακουστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ο Φεράρι, ιατροδικαστής και παιδίατρος είχε συμμετάσχει σε πραγματογνωμοσύνη που ζητήθηκε το 2025 από την υπεράσπιση του βασικού κατηγορουμένου, του νευροχειρουργού Λεοπόλντο Λούκε.

Ο Λούκε είχε χειρουργήσει τον Μαραντόνα στο κεφάλι και συντόνιζε την ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε την κατ’ οίκον νοσηλεία του σε κατοικία στην περιοχή Τίγκρε, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες.

«Ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος»

Η κατάθεση του Φεράρι κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση από τις πραγματογνωμοσύνες της κατηγορούσας αρχής, σύμφωνα με τις οποίες ο Μαραντόνα είχε περάσει μια παρατεταμένη περίοδο αγωνίας πριν από τον θάνατό του.

«Ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος», ανέφερε ο πραγματογνώμονας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαραντόνα υπέστη έμφραγμα, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα, το οποίο προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή.

Ο Φεράρι εκτίμησε ότι η συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες εξελίχθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες.

Αμφισβήτησε έτσι την εκτίμηση άλλων επίσημων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει στην αρχή της δίκης ότι η αγωνία του Μαραντόνα μπορεί να διήρκεσε έως και 12 ώρες.

«Από ιατρική και επιστημονική άποψη, δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι υπέφερε επί πολλές ώρες. Ήταν ένα αιφνίδιο περιστατικό», δήλωσε.

Η αναφορά στην Covid-19 που προκάλεσε έκπληξη

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Φεράρι στην πιθανότητα ο θάνατος του Μαραντόνα να συνδεόταν με την Covid-19.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πέθανε από Covid», είπε ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο Φεράρι χαρακτήρισε «μεθοδολογικό λάθος» το γεγονός ότι κατά τη νεκροψία δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση για την ανίχνευση του κορωνοϊού.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, εν μέσω της πανδημίας, ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον νοσηλεία.

Κατά τον Φεράρι, η λοίμωξη από τον κορωνοϊό μπορούσε να προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, να εξελιχθεί ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είχε τεθεί στις προηγούμενες 43 συνεδριάσεις της δίκης, στις οποίες είχαν καταθέσει συνολικά 76 μάρτυρες, σύμφωνα με το EFE.

Η αναφορά στην Covid-19 προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της πολιτικής αγωγής.

Κρίσιμη κατάθεση για την υπεράσπιση του Λούκε

Πραγματογνώμονες που είχαν κληθεί από τους κατηγορουμένους είχαν επίσης υποστηρίξει ότι ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν ξαφνικός.

Ο Φεράρι, ωστόσο, είναι ο μόνος επίσημος πραγματογνώμονας που παρουσίασε αυτή την εκδοχή, γεγονός που καθιστά την κατάθεσή του ιδιαίτερα σημαντική για την υπεράσπιση του Λούκε.

Η υπεράσπιση επιχειρεί να αντικρούσει την εκδοχή της κατηγορούσας αρχής ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πέθανε έπειτα από παρατεταμένη αγωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν του παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα.

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Εκτός από τον Λεοπόλντο Λούκε, κατηγορούμενοι είναι:

  • η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ,
  • η συντονίστρια κατ’ οίκον φροντίδας της Swiss Medical, Νάνσι Φορλίνι,
  • ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίας,
  • ο συντονιστής νοσηλευτών Μαριάνο Περόνι,
  • ο νοσηλευτής Ρικάρντο Αλμιρόν,
  • και ο παθολόγος Πέδρο Ντι Σπάνια.

Όλοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Στις 29 Σεπτεμβρίου οι κατηγορούμενοι θα αρχίσουν να συμπληρώνουν τις καταθέσεις τους και ότι οι αγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου. Οι τελικές αγορεύσεις αναμένονται στις 29 Σεπτεμβρίου και ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες πριν από την απόφαση.

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