Δίκη Μαραντόνα: Έκπληξη από τον τελευταίο μάρτυρα – «Δεν αποκλείεται να πέθανε από Covid-19»

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Αίσθηση προκάλεσε στο δικαστήριο η κατάθεση του Πάμπλο Φεράρι, ο οποίος αμφισβήτησε τη θεωρία της πολύωρης αγωνίας του Ντιέγκο Μαραντόνα και έθεσε στο τραπέζι ένα ενδεχόμενο που δεν είχε ακουστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Ο Φεράρι, ιατροδικαστής και παιδίατρος είχε συμμετάσχει σε πραγματογνωμοσύνη που ζητήθηκε το 2025 από την υπεράσπιση του βασικού κατηγορουμένου, του νευροχειρουργού Λεοπόλντο Λούκε.
Ο Λούκε είχε χειρουργήσει τον Μαραντόνα στο κεφάλι και συντόνιζε την ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε την κατ’ οίκον νοσηλεία του σε κατοικία στην περιοχή Τίγκρε, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες.
Η κατάθεση του Φεράρι κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση από τις πραγματογνωμοσύνες της κατηγορούσας αρχής, σύμφωνα με τις οποίες ο Μαραντόνα είχε περάσει μια παρατεταμένη περίοδο αγωνίας πριν από τον θάνατό του.
«Ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος», ανέφερε ο πραγματογνώμονας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαραντόνα υπέστη έμφραγμα, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα, το οποίο προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή.
Ο Φεράρι εκτίμησε ότι η συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες εξελίχθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες.
Αμφισβήτησε έτσι την εκτίμηση άλλων επίσημων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει στην αρχή της δίκης ότι η αγωνία του Μαραντόνα μπορεί να διήρκεσε έως και 12 ώρες.
«Από ιατρική και επιστημονική άποψη, δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι υπέφερε επί πολλές ώρες. Ήταν ένα αιφνίδιο περιστατικό», δήλωσε.
Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Φεράρι στην πιθανότητα ο θάνατος του Μαραντόνα να συνδεόταν με την Covid-19.
«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πέθανε από Covid», είπε ενώπιον του δικαστηρίου.
Ο Φεράρι χαρακτήρισε «μεθοδολογικό λάθος» το γεγονός ότι κατά τη νεκροψία δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση για την ανίχνευση του κορωνοϊού.
Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, εν μέσω της πανδημίας, ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον νοσηλεία.
Κατά τον Φεράρι, η λοίμωξη από τον κορωνοϊό μπορούσε να προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, να εξελιχθεί ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες.
Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είχε τεθεί στις προηγούμενες 43 συνεδριάσεις της δίκης, στις οποίες είχαν καταθέσει συνολικά 76 μάρτυρες, σύμφωνα με το EFE.
Η αναφορά στην Covid-19 προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της πολιτικής αγωγής.
Πραγματογνώμονες που είχαν κληθεί από τους κατηγορουμένους είχαν επίσης υποστηρίξει ότι ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν ξαφνικός.
Ο Φεράρι, ωστόσο, είναι ο μόνος επίσημος πραγματογνώμονας που παρουσίασε αυτή την εκδοχή, γεγονός που καθιστά την κατάθεσή του ιδιαίτερα σημαντική για την υπεράσπιση του Λούκε.
Η υπεράσπιση επιχειρεί να αντικρούσει την εκδοχή της κατηγορούσας αρχής ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πέθανε έπειτα από παρατεταμένη αγωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν του παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα.
Εκτός από τον Λεοπόλντο Λούκε, κατηγορούμενοι είναι:
Όλοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Στις 29 Σεπτεμβρίου οι κατηγορούμενοι θα αρχίσουν να συμπληρώνουν τις καταθέσεις τους και ότι οι αγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου. Οι τελικές αγορεύσεις αναμένονται στις 29 Σεπτεμβρίου και ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες πριν από την απόφαση.
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