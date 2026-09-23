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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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23.09.2026 11:04

Η βενζίνη «βαραίνει» κατά 5,2% το μηνιαίο εισόδημα του Έλληνα πολίτη – Το χειρότερο ποσοστό μετά την Βουλγαρία και την Ρουμανία

23.09.2026 11:04
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Δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει ένα λίτρο βενζίνης. Είναι πόσο από το εισόδημα χρειάζεται για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Και σε αυτή τη σύγκριση η Ελλάδα βρίσκεται πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η αμόλυβδη στην Ελλάδα έφτασε τα 2,20 ευρώ το λίτρο στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της GlobalPetrolPrices. Η τιμή είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Ωστόσο, η τιμή στην αντλία δεν αποτυπώνει από μόνη της το βάρος που έχει η βενζίνη για τα νοικοκυριά. Η GlobalPetrolPrices χρησιμοποιεί έναν δείκτη οικονομικής προσιτότητας που υπολογίζει πόσο αντιστοιχεί ένα γέμισμα 40 λίτρων ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη είναι η σχετική επιβάρυνση.

Για την Ελλάδα, το ποσοστό μέχρι χθες, 22 Σεπτεμβρίου, ανέρχεται σε 5,21%. Με βάση την ίδια μέτρηση, η χώρα βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για τα οποία υπάρχει διαθέσιμη τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη, πίσω από τη Βουλγαρία, με 5,88%, και τη Ρουμανία, με 5,83%.

Η σύγκριση με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες δείχνει τη σημασία του εισοδήματος. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η βενζίνη κοστίζει 2,31 ευρώ το λίτρο, περισσότερο από την τιμή των 2,20 ευρώ στην Ελλάδα στις αντίστοιχες τελευταίες διαθέσιμες μετρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, ένα 40λιτρο ρεζερβουάρ αντιστοιχεί στο 2,35% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος στη Γερμανία.

Αντίστοιχα, στην Ιταλία η τιμή διαμορφώνεται στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ το κόστος ενός 40λιτρου ρεζερβουάρ αντιστοιχεί στο 3,07% του εισοδήματος.

Η εικόνα σε ετήσια κατανάλωση

Η εικόνα αλλάζει ακόμη περισσότερο όταν εξετάζεται η συνολική ετήσια κατανάλωση. Η GlobalPetrolPrices υπολογίζει ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση βενζίνης αντιστοιχεί στο 2,91% του εισοδήματος. Ο συγκεκριμένος δείκτης συνδυάζει την κατανάλωση καυσίμων με τις τιμές και το εισόδημα και, επομένως, δεν μετρά μόνο την τιμή της βενζίνης αλλά και το πόσο καύσιμο καταναλώνεται.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της GlobalPetrolPrices, η βενζίνη βρίσκεται στο 143,56% του παγκόσμιου μέσου όρου. Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τον δείκτη του 5,21% για ένα 40λιτρο ρεζερβουάρ, αποτυπώνει το βάρος που έχει το κόστος καυσίμων σε σχέση με το εισόδημα.

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