«Καμπανάκι» από τη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος: Πάνω από 700 επιχειρήσεις σε «ομηρία» – Κοινό μέτωπο 16 επιχειρηματικών φορέων απέναντι στην κρίση

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Νέα πίεση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μεταποίησης προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους, με τους βιομηχανικούς φορείς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητούν από την κυβέρνηση την άμεση αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης CISAF και METSAF.

Η νέα αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα, επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας νέας επιβάρυνσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εκ νέου συνθήκες έντονης πίεσης, με άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητά τους.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των βιομηχανικών φορέων, περισσότερες από 700 ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις έντασης ενέργειας εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες στις μεγάλες διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών. Την ίδια στιγμή, άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κοινοτικά εργαλεία, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στη βιομηχανική τους βάση.

Οι φορείς της βιομηχανίας ζητούν τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου στήριξης με ορίζοντα τριετίας, που θα λειτουργεί ως ανάχωμα στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, προτείνουν η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση, με το 50% της στήριξης να κατευθύνεται σε δράσεις αποθήκευσης ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, εξηλεκτρισμού, ευελιξίας και απανθρακοποίησης.

Όπως υπογραμμίζουν, στόχος δεν είναι η παροχή προνομιακής μεταχείρισης στην ελληνική βιομηχανία, αλλά η διασφάλιση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού έναντι επιχειρήσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Αυστρία και η Ιρλανδία.

Οι επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, αποθήκευση και ενεργειακές υποδομές θεωρούνται από τους φορείς η βασική μακροπρόθεσμη απάντηση στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν οι σχετικές επενδύσεις, η βιομηχανία ζητά ένα άμεσο μεταβατικό μέτρο προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζει την ενεργοποίηση των CISAF/METSAF αναγκαία «γέφυρα» για τη διατήρηση της παραγωγής, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των βιομηχανικών φορέων

«Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών της ενέργειας με δυσοίωνες επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας ιδιαίτερα. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα πάνω από 700 μονάδες έντασης ενέργειας, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης, παραμένουν εκτεθειμένες στις ακραίες αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχο πλαίσιο προστασίας με εκείνο που έχουν ήδη ενεργοποιήσει ανταγωνιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Ιρλανδία και άλλα κράτη μέλη αξιοποιούν τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία που υιοθετήθηκαν προκειμένου να προστατεύσουν τη βιομηχανική τους βάση και να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία και του νέου πλαισίου CISAF όπως συμπληρώθηκε με το METSAF αναγνωρίζει ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η λογική του ευρωπαϊκού πλαισίου είναι σαφής:

Άμεση αντιστάθμιση των αυξήσεων κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία σήμερα και ταυτόχρονα επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος αύριο.

Η ελληνική βιομηχανία στηρίζει πλήρως τις επενδύσεις σε αποθήκευση, αυτοκατανάλωση, εξηλεκτρισμό και αναβάθμιση των δικτύων. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αυτές λύσεις απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άμεσα εργαλεία προστασίας ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην Ευρωπαϊκή αγορά και να συνεχίσουν να επενδύουν.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση:

Την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου CISAF, όπως αυτό βελτιώθηκε από το METSAF, που ανακοινώθηκε ως έκτακτο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους.

Ώστε περισσότερες από 700 ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις έντασης ενέργειας να αποκτήσουν έναν ορατό και σταθερό ορίζοντα τριετούς διάρκειας απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Με ταυτόχρονη σύνδεση της ενίσχυσης με επενδύσεις πράσινης μετάβασης, ώστε σημαντικό μέρος (50%) της στήριξης να επανεπενδύεται σε έργα αποθήκευσης, ευελιξίας, ενεργειακής αποδοτικότητας, εξηλεκτρισμού και απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Η βιομηχανία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ισότιμους όρους με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας και να προβεί στις επενδύσεις που απαιτεί η πράσινη μετάβαση. Δεν απαιτείται να αναζητήσουμε ευφάνταστες λύσεις, αρκεί η αξιοποίηση χωρίς καθυστέρηση των ευρωπαϊκών εργαλείων που ήδη υπάρχουν, παράλληλα με την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η εφαρμογή των εργαλείων CISAF/METSAF είναι σήμερα η αναγκαία γέφυρα που θα επιτρέψει στις ελληνικές βιομηχανίες να παραμείνουν παραγωγικές, ανταγωνιστικές και να επενδύσουν στις καθαρές τεχνολογίες της επόμενης ημέρας».

Την κοινή επιστολή υπογράφουν το ΕΒΕΘ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς, η Ελληνική Παραγωγή, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ορεινής Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, η HPPA, η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) και η Ένωση Βιομηχανιών Χάρτου Ελλάδας (ΕΒΙΧΕ).

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