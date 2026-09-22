Απίθανα πράγματα: Όταν η Γάκα μιλούσε στο Syros Healing Waves Festival για τον… καρκίνο και το βιοφωτόνιο – Αναβλήθηκε η φετινή εκδήλωση

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Ένας κακός χαμός έχει προκληθεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο «ιατρείο» της οδού Καρνεάδου, καθώς αποκαλύπτεται ότι η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχαν ένα εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων και μία ανατριχιαστική αποδοχή και επιρροή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ και οργανώσεις που ασχολούνταν με διάφορα αμφιλεγόμενα θέματα γύρω από την ολιστική ιατρική και όχι μόνο.

Τελευταία αποκάλυψη η συμμετοχή της Γάκα στο Syros Healing Waves Festival, που γίνεται κάθε χρόνο στο ΔΕΛΑΣΑΛ στο νησί. Μετά το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί και την… πρακτική αδυναμία της Γάκα να πάει στη Σύρο να μιλήσει, καθόσον είναι προφυλακισμένη, η φετινή εκδήλωση αναβάλλεται, σύμφωνα με ενημέρωση από τους διοργανωτές.

Πέρσι όμως η Γάκα έδωσε κανονικά το παρών και η ομιλία της προκαλεί από απορίες μέχρι ρίγη. Η εμπλεκόμενη στη σκοτεινή υπόθεση με το θάνατο Μαζωνάκη, μιλούσε με την άνεση και την αυτοπεποίθηση κορυφίου ογκολόγου, χωρίς να είναι βέβαια, μέχρι και για τον… καρκίνο.

Μάλιστα ανέφερε ένα παράδειγμα μίας γυναίκας που της είχαν κάνει διάγνωση για καρκίνο, αλλά η ίδια έκανε δική της και της βρήκε έλκος. Είχε αναπτύξει επίσης απόψεις για τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα τραυματικά σοκ ως και τα βιοφωτόνια.

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