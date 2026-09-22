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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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22.09.2026 14:18

Η ανησυχία της Μαριζέτας για τους απλούς πολίτες που κάνουν… μπότοξ

22.09.2026 14:18
Πηγή: facebook
Πηγή: facebook

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Άνοιξε θέματα η υπόθεση με το φερόμενο ως… ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Και καλώς άνοιξε διότι τα θέματα της υγείας και πώς λειτουργούν διάφορα τέτοια «κέντρα», που πουλάν «νέες ζωές» και όλα τα συναφή, είναι σοβαρότατα και πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Πολιτεία.

Βέβαια, το εύρος των θεμάτων είναι μεγάλο και αυτό δεν… διέλαθε της προσοχής της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

Το στέλεχος της ΕΛΑΣ λοιπόν έβαλε στο τραπέζι και ακόμα μία αγωνία, των απλών ανθρώπων, όπως είπε: Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε να κάνουν μπότοξ, αναρωτήθηκε με έκδηλη την δυσφορία.

Λογικό το βρίσκω. Να πηγαίνεις, ως απλός άνθρωπος, να κάνει ένα μποτοξάκι και να έχεις το φόβο να μην πετύχει! Συμπονώ…

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 15:43
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